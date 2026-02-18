Друг Зеленского Сергей Шефир покинул Украину, — нардеп

Публикуют фото бывшего помощника президента Украины из аэропорта Варшавы, сделанное, как сообщается, 17 февраля.

Сергей Шефир, соучредитель "Квартала 95", покинул Украину. Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк, публикуя фото, как он полагает, бывшего помощника Владимира Зеленского из аэропорта Варшавы.

Ярослав Железняк полагает, что на снимке - Сергей Шефир в аэропорту Варшавы Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Фото в польском аэропорту было сделано 17 февраля, написал Железняк: "В отличие от Галущенко Шефир, похоже, доехал до Варшавы. Спасибо за фото подписчикам, сделанным вчера в аэропорту", сказано в посте.

Напомним, ранее, комментируя суд над бывшим министром энергетики Германом Галущенко, нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк в интервью "Radio NV" заявил, что на должность министра Галущенко лоббировал на тот момент помощник президента Украины Сергей Шефир.

Нардеп, говоря об "операции Мидас", заявил, что в рамках изучения этого дела надо изучать и фигуру Сергея Шефира, который был долгое время первым помощником президента Украины Владимира Зеленского.

Нардеп напомнил, что до 29 апреля 2021 года Галущенко занимал должность вице-президента "Энергоатома", и именно Шефир, по его словам, проводил в ОП неформальные собеседования руководства "Энергоатома"

"Еще раз напоминаю, апрель 2021 года, это четвертый месяц 2021 года. Февраль, когда открывался этот фонд для отмывания взяток, был на два месяца раньше. Поэтому возникает достаточно логичный вопрос относительно участия не только одного из совладельцев 95 Квартала, Тимура Миндича, но и другого, достаточно известного, Сергея Шефира", — сказал нардеп.

Кто такой Сергей Шефир

Сергей Шефир — давний друг и бизнес-партнер Зеленского. Они знакомы с 1995 года, когда братья Сергей и Борис Шефиры организовывали в Кривом Роге фестиваль КВН. В 2003 году вместе с Зеленским они основали Студию "Квартал 95". Сергей Шефир был ее сценаристом, продюсером и директором.

Сергей Шефир и Владимир Зеленский Фото: Соцсети

Сергей Шефир был назначен первым помощником Зеленского в мае 2019 года, как только тот взялся за исполнение обязанностей президента.

По данным Слідство.Інфо, именно Шефиру Зеленский передал свою долю Квартала 95 накануне президентских выборов 2019 года.

22 сентября 2021 года на Шефира совершили покушение — его машину обстреляли из автомата в Киевской области. Всего в машину выстрелили 18 раз, водитель получил ранения, сам Шефир не пострадал. В ОП связали нападение на Шефира с законом о деолигархизации.

30 марта 2024 года Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника президента. Уже на следующий день Шефир заявил, что остается в команде Зеленского несмотря на увольнение, поскольку они с ним друзья, а это важнее должности.

12 ноября 2025 года прокурор САП Сергей Савицкий во время заседания ВАКС заявил, что Сергей Шефир и совладелец студии Квартал-95 Тимур Миндич обсуждали, где взять деньги на внесение залога за бывшего вице-премьера Алексея Чернышева, которого подозревают в коррупции.

Напомним, ранее журналисты The Times отмечали, что знакомства Владимира Зеленского со времен его комедийной карьеры могут угрожать его президентским и военным усилиям. Коррупционные скандалы дают аргументы пропаганде РФ и сеют сомнения среди союзников.

Ранее мы сообщали, что бывшего министра энергетики Германа Галущенко взяли под стражу. Для него определили возможность внесения залога в размере 200 миллионов гривен.