"Комедийная группа" стала обузой: в The Times объяснили риски "Миндичгейта" для Зеленского

По словам журналистов, знакомства Владимира Зеленского со времен его комедийной карьеры могут угрожать его президентским и военным усилиям. Коррупционные скандалы дают аргументы пропаганде РФ и сеют сомнения среди союзников.

О негативном влиянии на Владимира Зеленского людей из прошлого пишет The Times. Журналисты напомнили о последствиях разоблачения антикоррупционными органами хищений в сфере энергетики, к которым по версии следствия причастен бывший деловой партнер Зеленского и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич.

"Последствия скандала были сейсмическими не только из-за характера обвинений, но и потому, что он коснулся самого сердца ближайшего окружения Зеленского, что привело к отставке Андрея Ермака, его правой руки", — отметили авторы материала.

Журналисты напомнили, что фирма бывшего главы Офиса президента Ермака ранее предоставляла юридические услуги "Кварталу 95".

"Они проводили почти все время вместе. Ермак присутствовал почти на всех встречах Зеленского. Они вместе занимаются спортом, вместе пьют, вместе отмечают все праздники. Ермак знает все секреты и пароли жизни Зеленского... Они знают друг о друге все", — сказал бывший высокопоставленный член правительства Зеленского.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко утверждает, что Ермак все еще посещает Зеленского почти каждый день.

Также среди тех, кто при президентстве Владимира Зеленского занял высокие должности, были:

его друг детства Иван Баканов (назначен главой Службы безопасности Украины);

соучредитель "Квартала 95" Сергей Шефир (стал первым помощником президента);

исполнительный продюсер "Квартал" Сергей Трофимов (назначен первым заместителем главы Офиса президента);

креативный продюсер студии Сергей Сивохо (был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны);

сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк (стал заместителем главы Офиса президента).

Авторы материала отметили, что из 15 экс-сотрудников "Квартала 95", получивших высокие должности, были уволены 9, в частности Баканов, Шефир, Трофимов и Сивохо.

Журналисты The Times рассказали о близком окружении Владимира Зеленского Фото: The Times

Как окружение Зеленского угрожает его усилиям

По словам журналистов, коррупционные скандалы с участием ближайшего окружения президента Украины могут дестабилизировать его военные усилия. В The Times напомнили, что Зеленский объяснял назначение на высокие должности связанных с "Кварталом 95" людей тем, что хочет окружить себя людьми, которым может доверять.

Журналист и автор книги "Зеленский: биография" Сергей Руденко считает, что такое решение обусловлено удачей.

"Президент Украины имеет особенность характера. Он доверяет только тем, кого хорошо знает", — сказал Руденко.

Неназванный высокопоставленный член правительства также сказал изданию, что Зеленский полагается только на тех, кого, по его мнению, может контролировать, а группа "Квартала 95" была под его контролем.

"Они слушают его, обожают его, считают его богом. И они никогда не предадут его. Они абсолютно послушны", — сказал чиновник.

Журналисты резюмировали, что хотя так называемый "Миндичгейт" был не первым коррупционным скандалом в Украине, он стал особенно опасным из-за вероятной близости к представителям власти, что дает аргументы российским пропагандистам. Кроме того, вопросы могут появиться у партнеров Украины, когда Киев будет просить о долгосрочном плане стабилизации экономики и ситуации на фронте.

Напомним, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов в опубликованном 18 декабря интервью заявил, что во время операции "Мидас" были собраны доказательства в отношении экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

20 декабря редактор отдела внутренней политики ZN.UA Инна Ведерникова писала, что якобы Зеленский и Ермак продолжают тесно общаться.