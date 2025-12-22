"Комедійна група" стала тягарем: в The Times пояснили ризики "Міндічгейту" для Зеленського

За словами журналістів, знайомства Володимира Зеленського з часів його комедійної кар'єри можуть загрожувати його президентським і військовим зусиллям. Корупційні скандали дають аргументи пропаганді РФ і сіють сумніви серед союзників.

Про негативний вплив на Володимира Зеленського людей із минулого пише The Times. Журналісти нагадали про наслідки викриття антикорупційними органами розкрадань у сфері енергетики, до яких за версією слідства причетний колишній діловий партнер Зеленського та співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч.

"Наслідки скандалу були сейсмічними не лише через характер звинувачень, але й через те, що він торкнувся самого серця найближчого оточення Зеленського, що призвело до відставки Андрія Єрмака, його правої руки", — наголосили автори матеріалу.

Журналісти нагадали, що фірма колишнього голови Офісу президента Єрмака раніше надавала юридичні послуги "Кварталу 95".

"Вони проводили майже весь час разом. Єрмак був присутній майже на всіх зустрічах Зеленського. Вони разом займаються спортом, разом п'ють, разом відзначають всі свята. Єрмак знає всі секрети і паролі життя Зеленського… Вони знають один про одного все", — сказав колишній високопоставлений член уряду Зеленського.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко стверджує, що Єрмак усе ще відвідує Зеленського майже щодня.

Також серед тих, хто за президентства Володимира Зеленського зайняв високі посади, були:

його друг дитинства Іван Баканов (призначений главою Служби безпеки України);

співзасновник "Кварталу 95" Сергій Шефір (став першим помічником президента);

виконавчий продюсер "Квартал" Сергій Трофімов (призначений першим заступником голови Офісу президента);

креативний продюсер студії Сергій Сивохо (був радником секретаря Ради національної безпеки і оборони);

сценарист серіалу "Слуга народу" Юрій Костюк (став заступником глави Офісу президента).

Автори матеріалу зазначили, що з 15 ексспівробітників "Кварталу 95", що отримали високі посади, були звільнені 9, зокрема Баканов, Шефір, Трофімов і Сивохо.

Журналісти The Times розповіли про близьке оточення Володимира Зеленського Фото: The Times

Як оточення Зеленського загрожує його зусиллям

За словами журналістів, корупційні скандали за участі найближчого оточення президента України можуть дестабілізувати його військові зусилля. В The Times нагадали, що Зеленський пояснював призначення на високі посади пов'язаних із "Кварталом 95" людей тим, що хоче оточити себе людьми, яким може довіряти.

Журналіст і автор книги "Зеленський: біографія" Сергій Руденко вважає, що таке рішення обумовлене вдачею.

"Президент України має особливість характеру. Він довіряє тільки тим, кого добре знає", — сказав Руденко.

Неназваний високопоставлений член уряду також сказав виданню, що Зеленський покладається лише на тих, кого, на його думку, може контролювати, а група "Кварталу 95" була під його контролем.

"Вони слухають його, обожнюють його, вважають його богом. І вони ніколи не зрадять його. Вони абсолютно слухняні", — сказав урядовець.

Журналісти резюмували, що хоча так званий "Міндічгейт" був не першим корупційним скандалом в Україні, він став особливо небезпечним через імовірну близькість до представників влади, що дає аргументи російським пропагандистам. Крім того, питання можуть з'явитися у партнерів України, коли Київ проситиме про довгостроковий план стабілізації економіки та ситуації на фронті.

Нагадаємо, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов в опублікованому 18 грудня інтерв'ю заявив, що під час операції "Мідас" було зібрано докази щодо ексголови Офісу президента України Андрія Єрмака.

20 грудня редакторка відділу внутрішньої політики ZN.UA Інна Ведернікова писала, що нібито Зеленський і Єрмак продовжують тісно спілкуватися.