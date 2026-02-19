У Києві батько викрав трирічну доньку з дитячого майданчика і вивіз її за кордон (відео)

До п'яти років позбавлення волі загрожує чоловікові, який силоміць забрав свою доньку з дитячого майданчика, незаконно вивіз її за межі України та залишив у квартирі знайомих в антисанітарних умовах.

Інцидент стався в Голосіївському районі столиці в жовтні минулого року, повідомили в поліції Києва.

Про зникнення дитини під час прогулянки до правоохоронців повідомила мати дівчинки. Жінка одразу сказала, що викрасти дитину міг її колишній чоловік, з яким вона конфліктувала після розлучення. У суді вони вирішували питання подальшого місця проживання дітей, призначення аліментів та участі батька у вихованні дітей.

Водночас, поки остаточне рішення судом не було ухвалено, суд визначив час спілкування батька з дев'ятирічним сином та трирічною донькою телефоном та відеозв'язком у визначений час. При цьому спілкування має відбуватися в присутності матері дітей.

Незважаючи на це, 42-річний киянин приїхав до будинку колишньої дружини і, залишившись в автомобілі неподалік, очікував слушного моменту, щоб забрати дитину.

Коли дівчинка разом із прабабусею перебувала на дитячому майданчику, він раптово підбіг, силоміць схопив дитину і втік.

У межах розслідування правоохоронці встановили, що чоловік разом із новою дружиною, їхньою спільною дитиною та викраденою дівчинкою виїхали за кордон власною автівкою, вивіз дівчинку до Молдови. Кордон він перетнув без проблем, оскільки мав дозвіл через статус багатодітного батька.

Дівчинку оголосили в міжнародний розшук. Її вдалося знайти в Молдові у сторонніх осіб, де вона перебувала в антисанітарних умовах. Дитину вже повернули матері, її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Батька затримали молдовські правоохоронці. Наразі триває процедура його екстрадиції в Україну.

Слідчі процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили йому заочно про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України, а також за ч. 1 ст. 382 КК України.

