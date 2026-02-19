В Киеве отец похитил трехлетнюю дочь с детской площадки и вывез ее за границу (видео)

До пяти лет лишения свободы грозит мужчине, который силой забрал свою дочь с детской площадки, незаконно вывез ее за пределы Украины и оставил в квартире знакомых в антисанитарных условиях.

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы несколько месяцев назад, сообщили в полиции Киева.

О пропаже ребенка во время прогулки к правоохранителям сообщила мать девочки. Женщина сразу сказала, что похитить ребенка мог ее бывший супруг, с которым она конфликтовала после развода.

Согласно решению суда, общаться с дочерью мужчина мог только по телефону или по видеосвязи при обязательном присутствии матери ребенка.

Несмотря на это, 42-летний киевлянин приехал в дом бывшей жены и, оставшись в автомобиле неподалеку, ожидал подходящего момента, чтобы забрать ребенка.

Когда девочка вместе с прабабушкой находилась на детской площадке, он внезапно подбежал, силой схватил ребенка и скрылся.

Затем он на собственной машине вывез девочку в Молдову. Границу он пересек без проблем, поскольку имел разрешение из-за статуса многодетного отца.

Девочку объявили в международный розыск. Ее удалось найти в Молдове у посторонних лиц, где она находилась в антисанитарных условиях. Ребенка уже вернули матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Отца задержали молдавские правоохранители. Сейчас идет процедура его экстрадиции в Украину.

Следователи процессуального руководства Голосеевской окружной прокуратуры сообщили ему заочно о подозрении по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины, а также по ч. 1 ст. 382 УК Украины.

