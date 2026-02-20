Напад на поліцейських на Буковині: що відомо про підозрюваного (відео)

Поліція Чернівецької області затримала чоловіка, підозрюваного в нападі на службове авто правоохоронців у місті Сторожинець, унаслідок якого постраждали кілька людей.

Інцидент стався 19 лютого о 22:50. Під час реагування на виклик невідомий кинув бойову гранату в бік службового автомобіля поліції, біля якого перебували двоє правоохоронців, і втік із місця події, розкрили деталі в обласному управлінні Нацполіції.

Наразі 23-річний поліцейський сектору реагування перебуває в лікарні у важкому стані, лікарі борються за його життя. 31-річний поліцейський-водій Управління поліції охорони отримав легкі тілесні ушкодження, загрози його життю немає.

Після того, що сталося, на території області оголосили поліцейську операцію за участю оперативників карного розшуку, слідчих, вибухотехніків, кінологів, патрульних екіпажів і бійців спецпідрозділу КОРД.

Зусилля правоохоронців увінчалися успіхом.

"Ми задіяли всі необхідні сили та засоби, щоб оперативно встановити та затримати зловмисника. Під час затримання він чинив опір охоронцям порядку з вибуховим предметом у руках та мав при собі ще кілька боєприпасів. Посягання на життя поліцейських — це особливо тяжкий злочин. Реакція буде жорсткою і принциповою. Жодна особа не уникне відповідальності", — заявив начальник ГУНП у Чернівецькій області Віктор Нечитайло.

Підозрюваним виявився 48-річний житель Сторожинця, колишній військовослужбовець. Його затримано.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка поліцейські вилучили зброю та боєприпаси. Усі речові докази направлено на експертні дослідження.

Під час обшуку в підозрюваного виявили ще боєприпаси Фото: Нацполiцiя Украiни

Кримінальне провадження порушено за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) і ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

