Нападение на полицейских на Буковине: что известно о подозреваемом (видео)

Полиция Черновицкой области задержала мужчину, подозреваемого в нападении на служебное авто правоохранителей городе Сторожинец, в результате которого пострадали несколько человек.

Инцидент произошел 19 февраля в 22:50. Во время реагирования на вызов неизвестный бросил боевую гранату в сторону служебного автомобиля полиции, возле которого находились двое правоохранителей, и скрылся с места происшествия, раскрыли детали в областном управлении Нацполиции.

Сейчас 23-летний полицейский сектора реагирования находится в больнице в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. 31-летний полицейский-водитель Управления полиции охраны получил легкие телесные повреждения, угрозы его жизни нет.

После случившегося на территории области объявили полицейскую операцию с участием оперативников уголовного розыска, следователей, взрывотехников, кинологов, патрульных экипажей и бойцов спецподразделения КОРД.

Усилия правоохранителей увенчались успехом.

"Мы задействовали все необходимые силы и средства, чтобы оперативно установить и задержать злоумышленника. Во время задержания он сопротивлялся стражам порядка с взрывным предметом в руках и имел при себе еще несколько боеприпасов. Посягательство на жизнь полицейских – это особо тяжкое преступление. Реакция будет жесткой и принципиальной. Ни одно лицо не уйдет от ответственности", — заявил начальник ГУНП в Черновицкой области Виктор Нечитайло.

Подозреваемым оказался 48-летний житель Сторожинца, бывший военнослужащий. Он задержан.

Во время обысков по месту жительства мужчины полицейские изъяли оружие и боеприпасы. Все вещественные доказательства направлены на экспертные исследования.

Во время обыска у подозреваемого обнаружили еще боеприпасы Фото: Нацполиция Украины

Уголовное производство возбуждено по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Буквально накануне в селе Мамалыга Черновицкой области произошло столкновение сотрудников ТЦК и полиции с местными жителями после того, как представители терцентра комплектования и соцподдержки пытались задержать мужчину, нарушившего порядок военной службы. Один из жителей села пробил вилами колеса на служебном авто, после чего завязалась драка. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Напомним, в Киеве маршрутчик хотел "напугать" коллегу и бросил боевую гранату в маршрутку.

Также сообщалось, что под Николаевом нетрезвый военный бросил гранату "Ф-1" в ТЦК.