Справжній аншлаг: набережну Оболоні заполонили лебеді (відео)

Сотні лебедів і качок фіксують кияни на Оболонській набережній в останні дні лютого.

У соцмережах користувачі публікують кадри, на яких пернаті підпливають до берега, де їх поспішають пригостити чимось смачним місцеві жителі. Кадри з птахами, зокрема, показав і паблік "Київ 24".

"Лебединий аншлаг" уздовж заток і біля нового мосту-хвилі кияни можуть спостерігати вже майже тиждень. Поруч із лебедями-шипунами на водах Дніпра плавають качки та інші птахи.

Така активність птахів може пояснюватися зміною сезонів. Відчуваючи весну, лебеді та качки реагують на збільшення світлового дня і потепління, стаючи активнішими.

Мешканці та гості столиці поспішають пригостити птахів хлібом. Однак зоологи неодноразово попереджали, що цей продукт шкідливий для них.

Відео дня

"Хліб — це шкідлива нездорова їжа для диких водоплавних птахів, яка може призводити до серйозних проблем зі здоров'ям. Білий хліб не має, по суті, жодної поживної цінності — власне, окрім калорій, йому більше нічого запропонувати птаху", — пояснюють в Українському товаристві охорони птахів.

Фахівці рекомендують пригощати птахів, приносячи із собою дрібно порізані овочі або цільне зерно: овес, кукурудзу, пшеницю.

Лебеді практично всю зиму провели в Києві, і вона була для них такою ж непростою, як і для всіх жителів столиці. Сильні морози скували всі водойми льодом. Небайдужі люди, екологи та волонтери, у затоці Собаче Гирло, а також поблизу парку Наталка, де зберігалася відкрита вода, підгодовували птахів і стелили їм солому на лід, щоб вони не примерзали.

Нагадаємо, 57-річному чоловікові заборонили відвідувати центральний парк Лондона після того, як побачили, що він обіймає і гладить птахів: сам він називає себе "фанатом лебедів". Також йому видали припис, який забороняє відвідувати Кенсингтонські сади в Гайд-парку та контактувати з кількома людьми, які раніше робили йому зауваження щодо його надмірної уваги до птахів.

Також повідомлялося, що в Києві врятували велику зграю лебедів на замерзлому Дніпрі.