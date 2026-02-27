Настоящий аншлаг: набережную Оболони заполонили лебеди (видео)

Сотни лебедей и уток фиксируют киевляне на Оболонской набережной в последние дни февраля.

В соцсетях пользователи публикуют кадры, на которых пернатые подплывают к берегу, где их спешат угостить чем-нибудь вкусным местные жители. Кадры с птицами в том числе показал и паблик "Киев 24".

"Лебединый аншлаг" вдоль заливов и возле нового моста-волны киевляне могут наблюдать уже почти неделю. Рядом с лебедями-шипунами на водах Днепра плавают утки и другие птицы.

Такая активность птиц может объясняться сменой сезонов. Чувствуя весну, лебеди и утки реагируют на увеличение светового дня и потепление, становясь более активными.

Жители и гости столицы спешат угостить птиц хлебом. Однако зоологи неоднократно предупреждали, что этот продукт вреден для них.

Відео дня

"Хлеб — это вредная нездоровая пища для диких водоплавающих птиц, которая может приводить к серьезным проблемам со здоровьем. Белый хлеб не имеет, по сути, никакой питательной ценности — собственно, кроме калорий, ему больше нечего предложить птице", — объясняют в Украинском обществе охраны птиц.

Специалисты рекомендуют угощать птиц, принося с собой мелко порезанные овощи или цельное зерно: овес, кукурузу, пшеницу.

Лебеди практически всю зиму провели в Киеве, и она была для них такой же непростой, как и для всех жителей столицы. Сильные морозы сковали все водоемы льдом. Неравнодушные люди, экологи и волонтеры, в заливе Собачье Гирло, а также вблизи парка Наталка, где сохранялась открытая вода, подкармливали птиц и стелили им солому на лед, чтобы они не примерзали.

Напомним, 57-летнему мужчине запретили посещать центральный парк Лондона после того, как увидели, что он обнимает и гладит птиц: сам он называет себя "фанатом лебедей". Также ему выдали предписание, которое запрещает посещать Кенсингтонские сады в Гайд-парке и контактировать с несколькими людьми, которые ранее делали ему замечания относительно его чрезмерного внимания к птицам.

Также сообщалось, что в Киеве спасли большую стаю лебедей на замерзшем Днепре.