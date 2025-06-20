Гладил и обнимал: в Лондоне мужчине запретили посещать парк из-за чрезмерной любви к лебедям, в чем дело

19 июня 57-летнему мужчине запретили посещать центральный парк Лондона после того, как увидели, что он обнимает и гладит птиц: сам он называет себя "фанатом лебедей". Также ему выдали предписание, которое запрещает посещать Кенсингтонские сады в Гайд-парке и контактировать с несколькими людьми, которые ранее делали ему замечания относительно его чрезмерного внимания к птицам.

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Выяснилось, что Андреас Фернштедт напал на двух людей из-за того, что те его призывали не контактировать с лебедями из-за недавней вспышки птичьего гриппа. На одного из тех, кто отреагировал на его поведение, 57-летний мужчина наехал на велосипеде, рассказало 20 июня британское издание The Telegraph.

"Андерса Фернштедта снял на видео местный житель, когда он "гладил, обнимал и целовал" лебедей в центральном лондонском парке в марте 2023 года", — говорится в материале.

Джон Фергюсон, волонтер, сделал замечание мужчине, попросив его "перестать мешать" птицам из-за вспышки птичьего гриппа. Впоследствии Фергюсон пытался его задержать, однако в ответ на это Андреас напал на него.

Затем его сняла на видео местная жительница Вирджиния Грей: за это Андреас "протаранил" ее на велосипеде. Как призналась на суде сама Вирджиния, мужчина обзывал ее "Гитлером".

В четверг, 19 июня, Королевский суд Саутворка признал 56-летнего мужчину виновным в совершении нападения на людей.

"Ему также было вынесено запретительное предписание, которое запрещает ему посещать Кенсингтонские сады в Гайд-парке и не позволяет ему контактировать с господином Фергюсоном и госпожой Грей в течение двух лет", — отмечает The Telegraph.

Мужчина называет себя "фанатом лебедей"

Андреас Фернштедт, как выяснилось, является шведским "фанатом птиц", как он называет себя сам. Мужчина не делал птицам ничего плохого, однако, как утверждали волонтеры, вмешивался в уход за ними, а также "способствовал распространению птичьего гриппа".

56-летний мужчина обиделся на замечания от людей, на которых напал, и назвал их "двумя худшими лондонцами, которых он когда-либо встречал".

Несмотря на странное поведение и нападения на людей, у Андреаса не обнаружили проблем с психикой: ему, очевидно, просто нравится проводить время с птицами, однако теперь эта возможность для него недоступна из-за ограничительного предписания.

Напомним, 18 июня издание The Sun рассказало, как женщину бросили в тюрьму с "300 мужчинами" в Турции из-за ошибки в отеле.

13 июня в Stern поделились деталями, как в Германии из поезда высадили всех пассажиров из-за того, что он был "слишком грязный".