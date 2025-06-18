Женщину бросили за решетку с "300 мужчинами" в Турции: какую ошибку в отеле она совершила (фото)

32-летняя британка Джорджия Гаррисон приехала с любимым на отдых, чтобы отпраздновать его новые зубы. Проблемы начались, когда пару до самого аэропорта преследовал персонал отеля.

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Сама женщина, которая работает уборщицей в городе Рочдейл, признает, что совершила "худшую ошибку в своей жизни". Она объяснила The Sun 18 июня, что должна вернуться домой к 12-летней дочери Поппи.

Харрисон вместе с 32-летним мужем Арроном Тиге прилетела в Анталию 2 мая и уже 7 мая должна была возвращаться домой. На отдыхе пара праздновала новые виниры мужа, устроив по этому поводу вечеринку.

Фото Джорджии Харрисон и ее мужа Аррона Тиге Фото: The Sun

Женщина выпила водки и алкогольных коктейлей, после чего случайно разбила стеклянную перегородку в ванной комнате отеля. Она утверждает, что потеряла сознание, смешав спиртное с нейролептиками. Харрисон заявила, что "даже не помнит", как это произошло.

Запаниковав, супруги на следующее утро выехали из отеля, взяв такси до аэропорта. Они собирались вылететь в Великобританию, но машину заблокировали три машины и испуганному таксисту пришлось вызвать полицию. В конце концов пару арестовали.

Джорджию Харрисон и Аррона Тиге задержали при попытке побега Фото: The Sun

Отмечается, что автомобильную погоню в аэропорт устроили работники отеля, которые уже знали о разбитом душе. Британцев поместили в тюремную камеру и допрашивали без адвоката. Харрисон рассказала, что отказывалась отвечать на вопросы, требуя англоязычного защитника. Однако это лишь привело к обвинениям в сопротивлении при аресте.

По словам женщины, ее оставили в "камере с 300 мужчинами", прежде чем привезти в суд и запретить выезд из страны. С нее требуют компенсацию отелю в размере 15 тысяч фунтов, по актуальному курсу это более 840 тысяч гривен.

Разбитый душ в отеле, за который требуют деньги Фото: The Sun

"Я в ловушке, у меня нет 15 000 фунтов. Я заплатила адвокату, заплатила за отели, заплатила за аренду жилья дома. Я перепробовала множество способов выбраться отсюда, но ничего не получается. Я уперлась в кирпичную стену. Я знаю, что поступила неправильно, но это меня убивает. Мне нужно домой к дочери. Она звонит мне и спрашивает, когда я вернусь домой. Это разбивает мне сердце", — призналась Харрисон.

Британка описала ситуацию как ужасную, объяснив, что не в ее силах что-то изменить. Она связывалась с посольством, но там сообщили, что не могут помочь снять запрет на выезд. Женщина находится в Турции уже почти семь недель после инцидента и боится, что ее задержат там на неопределенный срок.

Харрисон попробовала разные способы покинуть страну, в том числе добраться до Греции на корабле. Каждый раз ее разворачивали на этапе паспортного контроля. Она стремится вернуться к ребенку, но адвокат советует ждать суда. Как много времени это может занять, неизвестно.

"Я не могу позволить себе продолжать жить здесь. Я сижу молча уже более шести недель, но я страдаю, и ничего не меняется", — подытожила уборщица.

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