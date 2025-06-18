Жінку кинули за ґрати з "300 чоловіками" у Туреччині: яку помилку у готелі вона скоїла (фото)

32-річна британка Джорджія Гаррісон приїхала з коханим на відпочинок, щоб відсвяткувати його нові зуби. Проблеми почалися, коли пару до самого аеропорту переслідував персонал готелю.

Related video

Сама жінка, яка працює прибиральницею у місті Рочдейл, визнає, що скоїла "найгіршу помилку у своєму житті". Вона пояснила The Sun 18 червня, що має повернутись додому до 12-річної доньки Поппі.

Гаррісон разом з 32-річним чоловіком Арроном Тіге прилетіла в Анталію 2 травня й вже 7 травня мала повертатись додому. На відпочинку пара святкувала нові вініри чоловіка, влаштувавши з цього приводу вечірку.

Фото Джорджії Гаррісон і її чоловіка Аррона Тіге Фото: The Sun

Жінка випила горілки й алкогольних коктейлів, після чого випадково розбила скляну перегородку у ванній кімнаті готелю. Вона стверджує, що втратила свідомість, змішавши спиртне з нейролептиками. Гаррісон заявила, що "навіть не пам’ятає", як це сталося.

Запанікувавши, подружжя наступного ранку виїхало з готелю, взявши таксі до аеропорту. Вони збиралися вилетіти у Велику Британію, але машину заблокували три машини й переляканому таксисту довелося викликати поліцію. Врешті пару арештували.

Джорджію Гаррісон і Аррона Тіге затримати під час спроби втечі Фото: The Sun

Зазначається, що автомобільну погоню до аеропорту влаштували працівники готелю, які вже знали про розбитий душ. Британців помістили у тюремну камеру й допитували без адвоката. Гаррісон розповіла, що відмовлялась відповідати на запитання, вимагаючи англомовного захисника. Однак це лише призвело до звинувачень в опорі при арешті.

Зі слів жінки, її залишили в "камері з 300 чоловіками", перш ніж привезти до суду й заборонити виїзд з країни. З неї вимагають компенсацію готелю у розмірі 15 тисяч фунтів, за актуальним курсом це понад 840 тисяч гривень.

Розбитий душ у готелі, за який вимагають гроші Фото: The Sun

"Я в пастці, у мене немає 15 000 фунтів. Я заплатила адвокату, заплатила за готелі, заплатила за оренду житла вдома. Я перепробувала безліч способів вибратися звідси, але нічого не виходить. Я вперлась у цегляну стіну. Я знаю, що вчинила неправильно, але це мене вбиває. Мені треба додому до доньки. Вона дзвонить мені й питає, коли я повернуся додому. Це розбиває мені серце", — зізналась Гаррісон.

Британка описала ситуацію як жахливу, пояснивши, що не в її силах щось змінити. Вона зв’язувалась з посольством, але там повідомили, що не можуть допомогти зняти заборону на виїзд. Жінка перебуває у Туреччині вже майже сім тижнів після інциденту і боїться, що її затримають там на невизначений термін.

Гаррісон спробувала різні способи залишити країну, в тому числі дістатись до Греції на кораблі. Щоразу її розвертали на етапі паспортного контролю. Вона прагне повернутись до дитини, але адвокат радить чекати суду. Як багато часу це може зайняти, невідомо.

"Я не можу дозволити собі продовжувати жити тут. Я сиджу мовчки вже більш як шість тижнів, але я страждаю, і нічого не змінюється", — підсумувала прибиральниця.

Нагадаємо, британський турист Джуліан Хадден випадково зняв перші секунди одного з найтрагічніших стихійних лих в історії. Він приїхав на безтурботний відпочинок з друзями, а опинився у центрі справжньої катастрофи.

Американка за кілька днів після стрижки газону помітила незвичайну рослину на своїй ділянці. Фото знахідки завірусилося у мережі, здивувавши користувачів.