Гладив та обіймав: у Лондоні чоловікові заборонили відвідувати парк через надмірну любов до лебедів, у чому річ

19 червня 57-річному чоловікові заборонили відвідувати центральний парк Лондона після того, як побачили, що він обіймає та гладить птахів: сам він називає себе "фанатом лебедів". Також йому видали припис, який забороняє відвідувати Кенсінгтонські сади в Гайд-парку та контактувати з кількома людьми, які раніше робили йому зауваження щодо його надмірної уваги до птахів.

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З'ясувалося, що Андреас Фернштедт напав на двох людей через те, що ті його закликали не контактувати з лебедями через недавній спалах пташиного грипу. На одного з тих, хто відреагував на його поведінку, 57-річний чоловік наїхав на велосипеді, розповіло 20 червня британське видання The Telegraph.

"Андерса Фернштедта зняв на відео місцевий житель, коли він "гладив, обіймав і цілував" лебедів у центральному лондонському парку в березні 2023 року", — йдеться у матеріалі.

Джон Фергюсон, волонтер, зробив зауваження чоловікові, попросивши його "перестати заважати" птахам через спалах пташиного грипу. Згодом Фергюсон намагався його затримати, однак у відповідь на це Андреас напав на нього.

Потім його зняла на відео місцева мешканка Вірджинія Грей: за це Андреас "протаранив" її на велосипеді. Як зізналася на суді сама Вірджинія, чоловік обзивав її "Гітлером".

У четвер, 19 червня, Королівський суд Саутворка визнав 56-річного чоловіка винним у скоєнні нападу на людей.

"Йому також було винесено заборонний припис, який забороняє йому відвідувати Кенсінгтонські сади в Гайд-парку і не дозволяє йому контактувати з паном Фергюсоном і пані Грей протягом двох років", — зазначає The Telegraph.

Чоловік називає себе "фанатом лебедів"

Андреас Фернштедт, як з'ясувалося, є шведським "фанатом птахів", як він називає себе сам. Чоловік не робив птахам нічого поганого, однак, як стверджували волонтери, втручався у догляд за ними, а також "сприяв поширенню пташиного грипу".

56-річний чоловік образився на зауваження від людей, на яких напав, і назвав їх "двома найгіршими лондонцями, яких він коли-небудь зустрічав".

Попри дивну поведінку та напади на людей, в Андреаса не виявили проблем із психікою: йому, вочевидь, просто подобається проводити час із птахами, однак тепер ця можливість для нього недоступна через обмежувальний припис.

Нагадаємо, 18 червня видання The Sun розповіло, як жінку кинули у в'язницю з "300 чоловіками" у Туреччині через помилку в готелі.

13 червня у Stern поділилися деталями, як у Німеччині з потяга висадили всіх пасажирів через те, що він був "занадто брудний".