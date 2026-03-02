"Уже близько": афонський монах сказав, коли закінчиться війна в Україні (відео)

Чернець Лука, автор рукопису Томосу, документа, що закріпив духовну незалежність православної церкви України, озвучив своє пророцтво щодо закінчення російсько-української війни.

Із ченцем, який понад 40 років служить у монастирі Ксенофонт, одному з 20-ти на святій горі Афон, поспілкувалися журналісти, поставивши йому головне запитання, повідомляє "ТСН".

"Це велика несправедливість в Україні. І ми тут, на Афоні, постійно молимося, щоб швидше все це закінчилося", — зазначив він.

Коли у ченця запитали, коли закінчиться війна, Лука відповів:

"Я не знаю. Бог знає. Але це вже близько".

Інших подробиць монах озвучувати не став.

Чернець Лука з Афону: що про нього відомо

Як писав ресурс NewsWeek, монах Лука вважається найкращим каліграфом Афону. Саме йому доручили рукопис Томосу про автокефалію, давши на цю роботу три дні.

Лука трудився з ранку до ночі, оформляючи каліграфічний текст грецькою мовою і прикрашаючи його візерунками.

"Перед наданням Томосу я дізнався про великі відмінності між Росією та Україною — зокрема, про церковні різниці між ними. Я й раніше чув про відмінності в минулому. Але коли патріарх Варфоломій вирішив надати Томосу, я одразу зрозумів історичне значення цього моменту. Потім патріарх Варфоломій дав мені завдання написати Томос. Для мене це був дуже зворушливий момент", — розповідав він журналістам.

Кінець війни: які терміни називаються

Зазначимо, що ще 2024 року у ЗМІ розійшлося пророцтво ченця з Афону, який теж пророкував закінчення війни, щоправда, не називав конкретного року і дати.

"Потрібно потерпіти, на велике свято все вирішиться і будете жити ще краще, ніж жили. Потрібно, щоб не виїжджали, а хто поїхав, щоб поверталися".

Наскільки достовірними є його слова, невідомо.

У 2015 році афонський старець Афанасій піддав президента Російської Федерації Володимира Путіна анафемі.

"Анафематствували ми його за узурпацію влади, за те, що він, як кліщ, впився в тіло нашої батьківщини і висмоктує", — пояснював монах, додавши, що після цього став отримувати погрози.

Тим часом військова кореспондентка Юлія Кирієнко впевнена, що закінчення війни у 2026 році не передбачається. Вона закликає налаштовуватися на ще багато місяців боїв.

Аналітики Тhe Wall Street Journal також схиляються до того, що протягом 2026 року навряд чи відбудеться завершення війни РФ в Україні.

Капітан ЗСУ, бізнесмен і банкір Андрій Оністрат вважає, що завершення війни безпосередньо пов'язане зі зміною мовних звичок українців.

"Я завжди кажу, коли закінчиться війна, коли ви перестанете розмовляти російською мовою. Та не може бути. Я кажу, серйозно, це чесно. Ось щойно ви перестанете думати російською мовою, війна одразу закінчиться", — говорив він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що війна в Україні може закінчитися вже незабаром.

Матеріали езотеричного характеру не є науково обґрунтованими і не можуть служити джерелом для прийняття важливих рішень. Редакція Фокуса не відповідає за озвучені екстрасенсами, ворожками, тарологами й астрологами прогнози і не закликає керуватися ними.