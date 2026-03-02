"Уже близко": афонский монах сказал, когда закончится война в Украине (видео)

Монах Лука, автор рукописи Томоса, документа, закрепившего духовную независимость православной церкви Украины, озвучил свое предсказание относительно окончения российско-украинской войны.

С монахом, который более 40 лет служит в монастыре Ксенофонт, одном из 20-ти на святой горе Афон, пообщались журналисты, задав ему главный вопрос, сообщает "ТСН".

"Это большая несправедливость в Украине. И мы здесь, на Афоне, постоянно молимся, чтобы скорее все это закончилось", — отметил он.

Когда у монаха спросили, когда закончится война, Лука ответил:

"Я не знаю. Бог знает. Но это уже близко".

Других подробностей монах озвучивать не стал.

Монах Лука с Афона: что о нем известно

Как писал ресурс NewsWeek, монах Лука считается лучшим каллиграфом Афона. Именно ему поручили рукопись Томоса об автокефалии, дав на эту работу три дня.

Лука трудился с утра до ночи, оформляя каллиграфический текст на греческом языке и украшая его узорами.

"Перед предоставлением Томосу я узнал о больших отличиях между Россией и Украиной – в частности, о церковных разницах между ними. Я и раньше слышал об отличиях в прошлом. Но когда патриарх Варфоломей решил придать Томосу, я сразу понял историческое значение этого момента. Затем патриарх Варфоломей дал мне задачу написать Томос. Для меня это был очень трогательный момент", — рассказывал он журналистам.

Конец войны: какие сроки называются

Отметим, что еще в 2024 году в СМИ разошлось предсказание монаха из Афона, который тоже предсказывал окончание война, правда, не называл конкретного года и даты.

"Нужно потерпеть, на большой праздник все решится и будете жить еще лучше, чем жили. Нужно, чтобы не уезжали, а кто поехал, чтобы возвращались".

Насколько достоверны его слова, неизвестно.

В 2015 году афонский старец Афанасий предал президента Российской Федерации Владимира Путина анафеме.

"Анафематствовали мы его за узурпацию власти, за то, что он, как клещ, впился в тело нашей родины и сосет", — пояснял монах, добавив, что после этого стал получать угрозы.

Тем временем военный корреспондент Юлия Кириенко уверена, что окончания войны в 2026 году не предвидится. Она призывает настраиваться на еще много месяцев боев.

Аналитики Тhe Wall Street Journal также склоняются к тому, что в течение 2026 года вряд ли произойдет завершение войны РФ в Украине.

Капитан ВСУ, бизнесмен и банкир Андрей Онистрат считает, что завершение войны напрямую связано с изменением языковых привычек украинцев.

"Я всегда говорю, когда закончится война, когда вы перестанете разговаривать на русском языке. Да не может быть. Я говорю, серьезно, это честно. Вот как только вы перестанете думать на русском языке, война сразу закончится", — говорил он.

Напомним, Зеленский заявил, что война в Украине может закончиться уже в скором времени.

Материалы эзотерического характера не являются научно обоснованными и не могут служить источником для принятия важных решений. Редакция Фокуса не отвечает за озвученные экстрасенсами, гадалками, тарологами и астрологами прогнозы и не призывает руководствоваться ними.