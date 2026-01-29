Завершится ли война в 2026 году: какие три сценария развития событий в Украине, — WSJ

В течение 2026 года вряд ли произойдет завершение войны РФ в Украине, считают аналитики медиа The Wall Street Journal. Рассматривают три сценария, которые предусматривают, что могут произойти внезапные политические или военные сдвиги. Какой из сценариев выглядит наиболее реалистичным и от чего это зависит?

Несмотря на попытки президент США Дональда Трампа принудить Украину к завершению войны, в 2026 году боевые действия будут усиливаться, а напряжение будет расти, говорится в статье WSJ от 28 января. При этом допускается, что может произойти изменение ситуации в Киеве или Москве. Аналитики выделили три варианта развития событий в новом году: война без особых изменений, крах Украины, усталость РФ.

WSJ прежде всего напомнило, на каком этапе находится российско-украинская война по состоянию на сегодня. Во-первых, в Абу-Даби состоялись трехсторонние мирные переговоры, по итогам которых США говорили о "дружественной атмосфере, оптимизме, позитиве и конструктиве". Во-вторых, параллельно РФ массированно обстреливает Украину, оставляя украинцев от электричества, тепла, воды при 20-градусных морозах. При этом американская сторона надеется на "еще больше дружбы" на новом раунде переговоров, а переговорщики Вашингтона надеются на то, что "все заработают деньги", когда война завершится. Впрочем, по мнению аналитиков, бои вряд ли прекратятся, а события будут развиваться по другим сценариям, а не по тем, на которые надеются в Белом доме.

Відео дня

Завершение войны — сценарии на 2026 год

Сценарий 1: "Продолжайте бороться, продолжайте говорить". Аналитики считают, что мирные переговоры, инициированные Трампом, и дальше будут идти "по кругу", тем временем война будет продолжаться уже пятый год. При этом Вашингтон надеется, что максималистские требования президента РФ Владимира Путина — это "поза" для достижения целей на переговорах. При этом требование отступления Украины с Донбасса — это все, что нужно россиянам. Медиа напомнило, что речь идет об укрепленном районе Донецкой области, за который РФ может заплатить пол миллионом солдат, если не получит его бесплатно.

"Обе стороны все еще имеют ресурсы — рабочую силу, оружие, деньги — чтобы продолжать бороться. Но обе стороны также опасаются, что США могут нанести им вред, если Трамп разозлится на тупик", — говорится в статье.

Сценарий 2: "Украина истощится первой". В этом варианте развития событий WSJ предупредило об истощенности украинского войска, которое непрерывно воюет четыре года подряд, не имея времени и ресурсов на паузу. При этом, чтобы закрыть недостаток пехоты, украинцы развили беспилотники, но россияне их уже догнали. Также медиа напомнило, что с 2023 года едва ли не постоянно происходит наступление ВС РФ, и у ВСУ не хватает ресурсов: армия растянута по линии фронта и "остается или шея, или ноги открытыми".

"Если выносливость Украины закончится, ей, возможно, придется принять соглашение, которое трудно заключить, но лучше, чем альтернатива", — написали аналитики.

Сценарий 3: "Россия устанет". WSJ написало, что в РФ усиливаются проблемы в экономике, растет недовольство населения и бизнес-элиты. Аналитики считают, что в условиях усиления санкций "Россия не может выдержать свою войну на неопределенный срок".

"Никто пока не продемонстрировал [россиянам] перспективу действительно плохих последствий, если они не прекратят войну", — привело медиа слова бывшего министра обороны Андрея Загороднюка (2019-2020).

Отметим, Фокус писал о ходе мирных переговоров о завершении войны, которые состоялись в Абу-Даби. С украинской стороны участвовал экс-глава ГУР Кирилл Буданов, а с российской — первый заместитель директора службы внешней разведки РФ Игорь Костюков. По итогам встречи никаких решений не было, но договорились продолжить 2 февраля.

Напоминаем, 28 января президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по энергетике, который состоялся на фоне мирных переговоров в Абу-Даби.