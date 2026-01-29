Чи завершиться війна у 2026 році: які три сценарії розвитку подій в Україні, — WSJ

Протягом 2026 року навряд чи станеться завершення війни РФ в Україні, вважають аналітики медіа The Wall Street Journal. Розглядають три сценарії, які передбачають, що можуть статись раптові політичні або ж воєнні зрушення. Який зі сценаріїв виглядає найбільш реалістичним і від чого це залежить?

Попри намагання президент США Дональда Трампа примусити Україну до завершення війни, у 2026 році бойові дії посилюватимуться, а напруга зростатиме, ідеться у статті WSJ від 28 січня. При цьому допускають, що може статись зміна ситуації у Києві чи Москві. Аналітики виділили три варіанти розвитку подій у новому році: війна без особливих змін, крах України, втома РФ.

WSJ найперше нагадало, на якому етапі перебуває російсько-українська війна станом на сьогодні. По-перше, в Абу-Дабі відбулись тристоронні мирні переговори, за підсумками яких США говорили про "дружню атмосферу, оптимізм, позитив та конструктив". По-друге, паралельно РФ масовано обстрілює Україну, залишаючи українців від електрики, тепла, води за 20-градусних морозів. При цьому американська сторона сподівається на "ще більше дружби" на новому раунді переговорів, а перемовники Вашингтона сподіваються на те, що "усі зароблять гроші", коли війна завершиться. Втім, на думку, аналітиків, бої навряд чи припиняться, а події розвиватимуться за іншими сценаріями, а не за тими, на які сподіваються у Білому домі.

Завершення війни — сценарії на 2026 рік

Сценарій 1: "Продовжуйте боротися, продовжуйте говорити". Аналітики вважають, що мирні переговори, ініційовані Трампом, і далі ітимуть "по колу", тим часом війна триватиме вже п'ятий рік. При цьому Вашингтон сподівається, що максималістські вимоги президента РФ Володимира Путіна — це "поза" для досягнення цілей на переговорах. При цьому вимога відступу України з Донбасу — це все, що потрібно росіянам. Медіа нагадало, що ідеться про укріплений район Донецької області, за який РФ може заплатити пів мільйоном солдатів, якщо не отримає його безплатно.

"Обидві сторони все ще мають ресурси — робочу силу, зброю, гроші — щоб продовжувати боротися. Але обидві сторони також побоюються, що США можуть завдати їм шкоди, якщо Трамп розсердиться на глухий кут", — ідеться у статті.

Сценарій 2: "Україна виснажиться першою". У цьому варіанті розвитку подій WSJ попередило про виснаженість українського війська, яке безперервно воює чотири роки поспіль, не маючи часу та ресурсів на паузу. При цьому, щоб закрити нестачу піхоти, українці розвинули безпілотники, але росіяни їх вже наздогнали. Також медіа нагадало, що з 2023 року ледь не постійно відбувається наступ ЗС РФ, і у ЗСУ не вистачає ресурсів: армія розтягнута по лінії фронту і "залишаються або шия, або ноги відкритими".

"Якщо витривалість України закінчиться, їй, можливо, доведеться прийняти угоду, яку важко укласти, але краще, ніж альтернатива", — написали аналітики.

Сценарій 3: "Росія втомиться". WSJ написало, що у РФ посилюються проблеми в економіці, зростає незадоволення населення та бізнес-еліти. Аналітики вважають, що за умов посилення санкцій "Росія не може витримати свою війну на невизначений термін".

"Ніхто поки не продемонстрував [росіянам] перспективу дійсно поганих наслідків, якщо вони не припинять війну", — навело медіа слова колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка (2019-2020).

Зазначимо, Фокус писав про перебіг мирних перегорів про завершення війни, які відбулись в Абу-Дабі. З українського боку брав участь ексглава ГУР Кирило Буданов, а з російського — перший заступник директора служби зовнішньої розвідки РФ Ігор Костюков. За підсумками зустрічі ніяких рішень не було, але домовились продовжити 2 лютого.

Нагадуємо, 28 січня президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по енергетиці, який відбувся на тлі мирних переговорів в Абу-Дабі.