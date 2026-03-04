В Україні може з'явитися нове свято: на яку дату воно випаде

Верховна Рада зареєструвала проєкт постанови № 15053, яким пропонується встановити в Україні нове свято — День української музики.

Голова підкомітету з питань музичної індустрії Олександр Санченко повідомив, що ініціативу вже підтримав Комітет гуманітарної політики.

Ініціаторами проєкту виступили Олександр Санченко, Руслан Стефанчук, Ірина Констанкевич, Микола Княжицький та Андрій Боблях.

Датою святкування пропонується третя субота вересня, оскільки саме цього дня у вересні 1989 року на фестивалі "Червона рута" вперше публічно прозвучав гімн України.

За словами Санченка, ініціатива виникла з'явилася під час зустрічі музичної спільноти UAME, Українського агентства з авторських і суміжних прав зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком і віцеспікером Олександром Корнієнком восени 2025 року.

Після цього пропозицію було опрацьовано підкомітетом музичних індустрій і винесено на Комітет гуманітарної та інформаційної політики, який її одноголосно підтримав.

"Вірю, що встановлення Дня української музики буде одночасно і про шанування минулого, і про плекання майбутнього української музики", — написав він.

У тексті постанови йдеться, що метою цього свята є сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, піднесення морально-патріотичного духу, спираючись на багатовікову музичну спадщину українського народу, утвердження державності та духовного розвитку суспільства.

Це також привід показати свою повагу художникам, композиторам і виконавцям, які своїм талантом зміцнюють імідж України на світовій арені, а також висловити подяку українським музикантам, чиї твори "в найскладніші часи підтримують бойовий дух захисників і вселяють віру в перемогу".

