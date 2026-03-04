В Украине может появиться новый праздник: на какую дату он выпадет

Верховная Рада зарегистрировала проект постановления № 15053, которым предлагается установить в Украине новый праздник — День украинской музыки.

Глава подкомитета по вопросам музыкальной индустрии Александр Санченко сообщил, что инициативу уже поддержал Комитет гуманитарной политики.

Инициаторами проекта выступили Александр Санченко, Руслан Стефанчук, Ирина Констанкевич, Николай Княжицкий и Андрей Боблях.

Датой празднования предлагается третья суббота сентября, поскольку именно в этот день в сентябре 1989 года на фестивале "Червона рута" впервые публично прозвучал гимн Украины.

По словам Санченко, инициатива возникла появилась во время встречи музыкального сообщества UAME, Украинского агентства по авторским и смежным правам со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и вице-спикером Александром Корниенко осенью 2025 года.

После этого предложение было проработано подкомитетом музыкальных индустрий и вынесено на Комитет гуманитарной и информационной политики, который его единогласно поддержал.

"Верю, что установление Дня украинской музыки будет одновременно и о почитании прошлого, и о взращивании будущего украинской музыки", — написал он.

В тексте постановления говорится, что цель этого праздника — содействие укреплению национального единства и консолидации украинского общества, возвышение морально-патриотического духа, опираясь на многовековое музыкальное наследие украинского народа, утверждение государственности и духовного развития общества.

Это также повод показать свое уважение художникам, композиторам и исполнителям, которые своим талантом укрепляют имидж Украины на мировой арене, а также выразить благодарность украинским музыкантам, чьи произведения "в самые сложные времена поддерживают боевой дух защитников и вселяют веру в победу".

