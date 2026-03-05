"Дуже комфортно почуваюся": Садовий пояснив, чому йому краще на передовій (відео)

Що ближче до передової, то менше суперечок і розбіжностей, особливо порівняно з тим, що відбувається в тилу в кабінетах. Там у захисників є конкретні завдання.

Обстановка на лінії фронту стабільніша, вважає мер Львова Андрій Садовий. Свою точку зору він пояснив у проекті "Хід Тузова" на каналі "Апостроф".

"Ось ти приїжджаєш до наших хлопців, дівчат, спілкуєшся з ними, такий спокій, розумієте? Немає цього нервування, немає цих соціальних мереж, дебатів, люди починають щось фантазувати. Там усе ясно. Є ворог, треба його знищити і потрібно вижити. І ось я там себе дуже комфортно почуваю, чесно скажу вам", — зізнався чиновник.

За його словами, коли він повертається назад і знову занурюється в "соціальні моменти" і "дебати", йому це "дуже страшно не подобається".

Відео дня

У бесіді з Дмитром Тузовим Садовий торкнувся і теми втрат на фронті. На його думку, причини більше половини втрат — некомпетентність командирів і незрілість військово-політичного керівництва країни.

"70-80% втрат на війні через некомпетентних командирів. Ви розумієте, це страшні речі, тому що на сьогоднішній день військова освіта в Україні дуже часто ідентична тій військовій освіті, яка є в країні-агресорі. Вона не змінювалася з 90-х років, вона застаріла", — констатує Садовий.

Що стосується рівня управління, то тут мер Львова не менш категоричний:

"Ми маємо крутіший, ніж будь-хто у світі, внутрішній потенціал. Його потрібно активувати. Він не активований. У нас дуже часто на деяких посадах важливих є люди, яких я не взяв би начальником ЖЕКу працювати, щоб ви розуміли".

У цій же розмові Садовий розповів, що брат його дружини на фронті, а племінник втратив ногу під час бойових дій.

У вересні минулого року в кабінеті мера Львова нібито знайшли "жучок". Чиновник розповів, що прослуховувальний пристрій у його кабінеті виявили після того, як там побували прем'єр-міністр Юлія Свириденко, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та іноземні гості.

Нагадаємо, Садовий спростував фейки, які поширилися після теракту у Львові 22 лютого.