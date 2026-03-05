"Очень комфортно себя чувствую": Садовый объяснил, почему ему лучше на передовой (видео)

Чем ближе к передовой, тем меньше споров и разногласий, особенно по сравнению с тем, что происходит в тылу в кабинетах. Там у защитников есть конкретные задачи.

Обстановка на линии фронта стабильнее, считает мэр Львова Андрей Садовый. Свою точку зрения он объяснил в проекте "Ход Тузова" на канале "Апостроф".

"Вот ты приезжаешь к нашим ребятам, девушкам, общаешься с ними, такое спокойствие, понимаете? Нет этой нервотрепки, нет этих социальных сетей, дебатов, люди начинают что-то фантазировать. Там все ясно. Есть враг, надо его уничтожить и нужно выжить. И вот я там себя очень комфортно чувствую, честно скажу вам", — признался чиновник.

По его словам, когда он возвращается обратно и снова погружается в "социальные моменты" и "дебаты", ему это "очень страшно не нравится".

Відео дня

В беседе с Дмитрием Тузовым Садовый затронул и тему потерь на фронте. По его мнению, причины больше половины потерь — некомпетентность командиров и незрелость военно-политического руководства страны.

"70- 80% потерь на войне из-за некомпетентных командиров. Вы понимаете, это страшные вещи, потому что на сегодняшний день военное образование в Украине очень часто идентично тому военному образованию, которое есть в стране-агрессоре. Оно не менялась с 90-х годов, она устарела", — констатирует Садовый.

Что касается уровня управления, то тут мэр Львова не менее категоричен:

"Мы имеем круче, чем кто-либо в мире, внутренний потенциал Его нужно активировать. Он не активирован. У нас очень часто на некоторых должностях важных есть люди, которых я не взял бы начальником ЖЭКа работать, чтобы вы понимали".

В этом же разговоре Садовый рассказал, что брат его жены на фронте, а племянник потерял ногу во время боевых действий.

В сентябре прошлого года в кабинете мэра Львова якобы нашли "жучок". Чиновник рассказал, что прослушивающее устройство в его кабинете обнаружили после того, как там побывали премьер-министр Юлия Свириденко, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и иностранные гости.

Напомним, Садовый опроверг фейки, которые распространились после теракта во Львове 22 февраля.