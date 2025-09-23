"Прослушку" в кабинете нашли после того, как там побывали Свириденко и Стефанчук, — Садовый

Львовский городской голова Андрей Садовый рассказал, что прослушивающее устройство в его кабинете нашли после того, как там побывали премьер-министр Юлия Свириденко, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и иностранные гости.

Related video

Мэр Львова заявил в интервью журналисту Роману Кравцу для проекта "Дивись", что не переживает за свои разговоры, которые мог записать "жучок", установленный в зарядке его радиотелефона, стоявшего в кабинете. Но в кабинете он был не всегда один, поэтому это вызывает беспокойство.

Андрей Садовый рассказал, когда в его кабинете нашли "прослушку"

"Но у меня есть очень много вопросов, потому что буквально за последний месяц у меня в кабинете была встреча с госпожой премьер-министром, потом два раза был спикер парламента, было много иностранных гостей. И если эти разговоры станут публичными, это нехорошо. Хотя мы, честно говоря, ничего там такого особенного не говорили", — сказал Садовый.

Андрей Садовый рассказал, что перед встречей с премьер-министром и спикером кабинет проверяли, но он не знает насколько тщательно.

"Не знаю, проверяли ли в таком ракурсе. Наверное, должны были бы на это также обращать внимание. То, что они заходили, смотрели — это да. Мы даже кота должны были из кабинета забирать, потому что они с псом приходили", — вспомнил мэр Львова.

По его словам, нет подтверждений того, что "прослушку" установили в кабинете по решению суда. "А если такого решения не было, тогда вопрос, кто это сделал и как?", — отметил мэр города.

Садовый добавил, что кабинет мэра — это режимный объект и для того, чтобы установить в нем соответствующее оборудование, нужно было задействовать "серьезные ресурсы".

"Учитывая, что само устройство было вмонтировано не достаточно качественно, у меня возникает вопрос ко всей дальнейшей схеме. Потому что очень часто кто-то это делает, чтобы потом что-то обнародовать. Да пусть обнародуют, но это же вопрос государства. За государство просто стыдно, что такие вещи происходят", — сказал Садовый.

Он сказал, что сейчас устройство и телефон, в который он был вмонтирован, находятся в СБУ.

Андрей Садовый показывал, что "жучок" был в зарядном устройстве для телефона Фото: Андрtй Садовой / Telegram

"Они это устройство взяли, опечатали, отдали его на экспертизу, потому что там есть сим-карта, есть весь набор, необходимый для того, чтобы можно было вычислить, кто записывал, где это архивировалось. То есть профессиональные люди могут это сделать", — рассказал Садовый и отметил, что не имеет никаких подозрений относительно того, кто это сделал.

"Собственно, в том и есть мой запрос в Службу безопасности Украины, чтобы они провели профессиональное расследование и дали мне информацию, кто это делал", — Садовый добавил, что не будет этот вопрос "закрывать" в ящик и будет говорить публично об инциденте с "прослушкой", потому что это "вопрос безопасности нашего государства, тем более во времена войны".

Напомним, 17 сентября Андрей Садовый заявил, что в одном из рабочих телефонов в его кабинете специалисты обнаружили "подслушивающее устройство".

После этого в СБУ сообщили, что забрали подозрительный телефон из кабинета львовского мэра и открыли уголовное производство.