"Прослушку" в кабінеті знайшли після того, як там побували Свириденко і Стефанчук, — Садовий

Львівський міський голова Андрій Садовий розповів, що прослуховуючий пристрій у його кабінеті знайшли після того, як там побували прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та іноземні гості.

Мер Львова заявив в інтерв'ю журналісту Роману Кравцю для проєкту "Дивись", що не переживає за свої розмови, які міг записати "жучок", встановлений в зарядці його радіотелефона, що стояв в кабінеті. Але у кабінеті він був не завжди сам, тому це викликає занепокоєння.

"Але в мене є дуже багато запитань, тому що буквально за останній місяць у мене в кабінеті була зустріч з пані прем'єр-міністеркою, потім два рази був спікер парламенту, було багато іноземних гостей. І якщо ці розмови стануть публічними, це недобре. Хоча ми, чесно кажучи, нічого там такого особливого не говорили", - сказав Садовий.

Андрій Садовий розповів, що перед зустріччю із прем'єр-міністеркою та спікером кабінет перевіряли, але він не знає наскільки ретельно.

"Не знаю, чи перевіряли в такому ракурсі. Напевно, мали б на це також звертати увагу. Те, що вони заходили, дивилися – це так. Ми навіть кота мусили з кабінету забирати, тому що вони з псом приходили", - згадав мер Львова.

За його словами, немає підтверджень того, що "прослушку" встановили в кабінеті за рішенням суду. "А якщо такого рішення не було, тоді питання, хто це зробив і як?", - зазначив мер міста.

Садовий додав, що кабінет мера – це режимний об’єкт і для того, щоб встановити у ньому відповідне обладнання, потрібно було задіяти "серйозні ресурси".

"Враховуючи, що сам пристрій був вмонтований не досить якісно, у мене виникає питання до всієї подальшої схеми. Тому що дуже часто хтось це робить, щоб потім щось оприлюднювати. Та нехай оприлюднюють, але це ж питання держави. За державу просто соромно, що такі речі відбуваються", - сказав Садовий.

Він сказав, що нині пристрій та телефон, в який його було вмонтовано, знаходяться у СБУ.

"Вони цей пристрій взяли, опечатали, віддали його на експертизу, тому що там є сім-карта, є весь набір, необхідний для того, щоб можна було вирахувати, хто записував, де це архівувалося. Тобто фахові люди можуть це зробити", - розповів Садовий та зауважив, що не має жодних підозр стосовно того, хто це зробив.

"Власне, в тому і є мій запит до Служби безпеки України, щоб вони провели фахове розслідування і дали мені інформацію, хто це робив", - Садовий додав, що не буде це питання "закривати" у шухляду і буде говорити публічно про інцидент із "прослушкою", тому що це є "питання безпеки нашої держави, тим більше у часи війни".

Нагадаємо, 17 вересня Андрій Садовий заявив, що в одному з робочих телефонів у його кабінеті фахівці виявили "підслуховуючий пристрій".

Після цього в СБУ повідомили, що забрали підозрілий телефон із кабінету львівського мера та відкрили кримінальне провадження.