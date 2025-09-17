Прослушка в кабінеті Садового: СБУ прийшла з обшуками до Львівської міськради (фото)

У спецслужбі зауважили, що знайдений пристрій вилучать та надішлють на проведення відповідних експертиз. Про "жучок" в своєму кабінеті мер Львова розповів сам та показав, де саме його сховали.

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження через "прослушку", знайдену у кабінеті міського голови Львова Андрія Садового. Про це у коментарі LIGA.net повідомила пресслужба відомства.

"Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за фактом виявлення стороннього технічного засобу у робочому кабінеті міського голови міста Львів. Наразі співробітники СБУ проводять усі необхідні слідчо-оперативні заходи у приміщенні Львівської міської ради", — йдеться у повідомленні.

Прослушка в кабінеті Андрія Садового – що відомо

У робочому кабінеті міського голови Львова Андрія Садового виявили підслуховуючий пристрій. Він був схований у зарядному блоці одного з телефонів, який часто використовувався для спілкування з українськими та іноземними посадовцями. Про це очільник Львова розповів сам у відео і показав "жучок", який "кустарно" під'єднали до його телефону.

Андрій Садовий показав, що прослушку заховали у радіотелефоні

За словами мера, телефон почав погано працювати, тому його віддали ремонтувати. Під час перевірки фахівці виявили всередині мікрофон, SIM-карту та карту пам’яті.

Андрій Садовий наголосив, що йому важливо дізнатися, хто саме встановив обладнання.

"Я би хотів, щоб було розслідування, щоби керівництво СБУ і всі, хто тим займаються, дали мені відповідь. Що це таке", — зазначив він.

На думку посадовця, існує два можливих варіанти: або це робота іноземних спецслужб, або ж втручання українських структур. У будь-якому разі остаточні висновки мають зробити правоохоронці.

Андрій Садовий продемонстрував, де сховали "жучок" Фото: Андрій Садовий / Telegram

У коментарі "Суспільному" Садовий повідомив, що його кабінет регулярно перевіряють на наявність технічних пристроїв перед візитами високопосадовців. Проте коли саме було встановлено "жучок" і ким саме – наразі невідомо.

Андрій Садовий вже направив офіційного листа на ім’я керівника Служби безпеки України Василя Малюка. Тепер справа перебуває у підслідності СБУ, яка має встановити походження пристрою та з’ясувати, з якою метою його могли використати.

Нагадаємо, Фокус писав про прослушку у кабінеті мера Львова Андрія Садового.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що прості кнопкові телефони можна прослухати так само легко, як і смартфони.