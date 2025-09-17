Прослушка в кабинете Садового в кабинете Садового: СБУ пришла с обысками во Львовский горсовет (фото)

В спецслужбе отметили, что найденное устройство изымут и отправят на проведение соответствующих экспертиз. О "жучке" в своем кабинете мэр Львова рассказал сам и показал, где именно его спрятали.

Служба безопасности Украины начала уголовное производство из-за "прослушки", найденной в кабинете городского головы Львова Андрея Садового. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-служба ведомства.

"Следователи СБУ начали уголовное производство по факту обнаружения постороннего технического средства в рабочем кабинете городского головы города Львов. Сейчас сотрудники СБУ проводят все необходимые следственно-оперативные мероприятия в помещении Львовского городского совета", — говорится в сообщении.

Прослушка в кабинете Андрея Садового — что известно

В рабочем кабинете городского головы Львова Андрея Садового обнаружили подслушивающее устройство. Оно было спрятано в зарядном блоке одного из телефонов, который часто использовался для общения с украинскими и иностранными чиновниками. Об этом глава Львова рассказал сам в видео и показал "жучок", который "кустарно" подключили к его телефону.

Андрей Садовый показал, что прослушку спрятали в радиотелефоне

По словам мэра, телефон начал плохо работать, поэтому его отдали ремонтировать. Во время проверки специалисты обнаружили внутри микрофон, SIM-карту и карту памяти.

Андрей Садовый отметил, что ему важно узнать, кто именно установил оборудование.

"Я бы хотел, чтобы было расследование, чтобы руководство СБУ и все, кто этим занимаются, дали мне ответ. Что это такое", — отметил он.

По мнению чиновника, существует два возможных варианта: или это работа иностранных спецслужб, или же вмешательство украинских структур. В любом случае окончательные выводы должны сделать правоохранители.

Андрей Садовый продемонстрировал, где спрятали "жучок" Фото: Андрtй Садовой / Telegram

В комментарии "Суспільному" Садовый сообщил, что его кабинет регулярно проверяют на наличие технических устройств перед визитами чиновников. Однако когда именно был установлен "жучок" и кем именно — пока неизвестно.

Андрей Садовый уже направил официальное письмо на имя руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Теперь дело находится в подследственности СБУ, которая должна установить происхождение устройства и выяснить, с какой целью его могли использовать.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что простые кнопочные телефоны можно прослушать так же легко, как и смартфоны.