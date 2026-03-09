Хотів помститися сусідці: киянин випадково спалив кілька "зайвих" авто (фото)
До 10 років ув'язнення загрожує 41-річному киянину, який після сварки із сусідкою підпалив її автомобіль. Унаслідок пожежі було значно пошкоджено ще кілька іномарок.
Інцидент стався на вулиці Новаторів у Дніпровському районі столиці, повідомили в поліції Києва.
Правоохоронці отримали повідомлення про те, що там палають три автомобілі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції, екіпаж патрульних поліцейських та працівники ДСНС.
Уже на місці поліцейські з'ясували, що між жителем Києва та його 44-річною сусідкою, які конфліктували між собою, виникла чергова сварка. Щоб помститися жінці, фігурант вирішив спалити її Chrysler.
Він підпалив ганчірку і кинув її на авто сусідки, а коли полум'я почало розгоратися, пішов додому.
Унаслідок загоряння транспортний засіб жінки та сусідній Nissan було повністю знищено, ще одне авто марки Volkswagen зазнало значних пошкоджень.
Підозрюваного в підпалі затримали невдовзі після скоєння злочину. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна). Слідство у справі триває.
