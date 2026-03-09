Хотів помститися сусідці: киянин випадково спалив кілька "зайвих" авто (фото)

До 10 років ув'язнення загрожує 41-річному киянину, який після сварки із сусідкою підпалив її автомобіль. Унаслідок пожежі було значно пошкоджено ще кілька іномарок.

Інцидент стався на вулиці Новаторів у Дніпровському районі столиці, повідомили в поліції Києва.

Правоохоронці отримали повідомлення про те, що там палають три автомобілі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції, екіпаж патрульних поліцейських та працівники ДСНС.

Уже на місці поліцейські з'ясували, що між жителем Києва та його 44-річною сусідкою, які конфліктували між собою, виникла чергова сварка. Щоб помститися жінці, фігурант вирішив спалити її Chrysler.

Він підпалив ганчірку і кинув її на авто сусідки, а коли полум'я почало розгоратися, пішов додому.

Унаслідок загоряння транспортний засіб жінки та сусідній Nissan було повністю знищено, ще одне авто марки Volkswagen зазнало значних пошкоджень.

Chrysler вигорів дощенту Фото: Нацполiцiя Украiни

Ще дві іномарки зазнали суттєвих пошкоджень Фото: Нацполiцiя Украiни

Підозрюваного в підпалі затримали невдовзі після скоєння злочину. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна). Слідство у справі триває.

Підозрюваного в підпалах уже затримали Фото: Нацполiцiя Украiни

