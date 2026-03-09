Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Україна

Хотів помститися сусідці: киянин випадково спалив кілька "зайвих" авто (фото)

Підпал автомобілів у Києві
Усе, що залишилося від автомобіля Chrysler | Фото: Нацполiцiя Украiни

До 10 років ув'язнення загрожує 41-річному киянину, який після сварки із сусідкою підпалив її автомобіль. Унаслідок пожежі було значно пошкоджено ще кілька іномарок.

Інцидент стався на вулиці Новаторів у Дніпровському районі столиці, повідомили в поліції Києва.

Правоохоронці отримали повідомлення про те, що там палають три автомобілі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції, екіпаж патрульних поліцейських та працівники ДСНС.

Уже на місці поліцейські з'ясували, що між жителем Києва та його 44-річною сусідкою, які конфліктували між собою, виникла чергова сварка. Щоб помститися жінці, фігурант вирішив спалити її Chrysler.

Він підпалив ганчірку і кинув її на авто сусідки, а коли полум'я почало розгоратися, пішов додому.

Унаслідок загоряння транспортний засіб жінки та сусідній Nissan було повністю знищено, ще одне авто марки Volkswagen зазнало значних пошкоджень.

Відео дня
Підпал автомобілів у Києві
Chrysler вигорів дощенту
Фото: Нацполiцiя Украiни
Підпал автомобілів у Києві
Ще дві іномарки зазнали суттєвих пошкоджень
Фото: Нацполiцiя Украiни

Підозрюваного в підпалі затримали невдовзі після скоєння злочину. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна). Слідство у справі триває.

Підпал автомобілів у Києві
Підозрюваного в підпалах уже затримали
Фото: Нацполiцiя Украiни

Нагадаємо, у Львівській області чоловік разом зі спільником підпалив квартиру цивільної дружини. За задумом, він хотів вчасно загасити пожежу і примиритися з жінкою, але план зірвали сусіди.

Також повідомлялося, що автомобіль, у якому перебував колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, опинився під атакою російського FPV-дрона на Запорізькому напрямку.