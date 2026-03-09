Хотел отомстить соседке: киевлянин случайно сжег несколько "лишних" авто (фото)
До 10 лет заключения грозит 41-летнему киевлянину, который после ссоры с соседкой поджег ее автомобиль. В результате пожара были значительно повреждены еще несколько иномарок.
Инцидент произошел на улице Новаторов в Днепровском районе столицы, сообщили в полиции Киева.
Правоохранители получили сообщение о том, что там пылают три автомобиля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции, экипаж патрульных полицейских и работники ГСЧС.
Уже на месте полицейские выяснили, что между жителем Киева и его 44-летней соседкой, которые конфликтовали между собой, возникла очередная ссора. Чтобы отомстить женщине, фигурант решил сжечь ее Chrysler.
Он поджег тряпку и бросил ее на авто соседки, а когда пламя начало разгораться, пошел домой.
В результате возгорания транспортное средство женщины и соседний Nissan были полностью уничтожены, еще одно авто марки Volkswagen получило значительные повреждения.
Подозреваемого в поджоге задержали вскоре после совершения преступления. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Следствие по делу продолжается.
