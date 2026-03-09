Поддержите нас UA
Хотел отомстить соседке: киевлянин случайно сжег несколько "лишних" авто (фото)

Все, что осталось от автомобиля Chrysler | Фото: Нацполиция Украины

До 10 лет заключения грозит 41-летнему киевлянину, который после ссоры с соседкой поджег ее автомобиль. В результате пожара были значительно повреждены еще несколько иномарок.

Инцидент произошел на улице Новаторов в Днепровском районе столицы, сообщили в полиции Киева.

Правоохранители получили сообщение о том, что там пылают три автомобиля. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции, экипаж патрульных полицейских и работники ГСЧС.

Уже на месте полицейские выяснили, что между жителем Киева и его 44-летней соседкой, которые конфликтовали между собой, возникла очередная ссора. Чтобы отомстить женщине, фигурант решил сжечь ее Chrysler.

Он поджег тряпку и бросил ее на авто соседки, а когда пламя начало разгораться, пошел домой.

В результате возгорания транспортное средство женщины и соседний Nissan были полностью уничтожены, еще одно авто марки Volkswagen получило значительные повреждения.

Chrysler выгорел до основания
Фото: Нацполиция Украины
Еще две иномарки получили существенные повреждения
Фото: Нацполиция Украины

Подозреваемого в поджоге задержали вскоре после совершения преступления. Ему уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Следствие по делу продолжается.

Подозреваемого в поджогах уже задержали
Фото: Нацполиция Украины

Напомним, во Львовской области мужчина вместе с сообщником поджег квартиру гражданской жены. По замыслу, он хотел вовремя потушить пожар и примириться с женщиной, но план сорвали соседи.

Также сообщалось, что автомобиль, в котором находился бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, оказался под атакой российского FPV-дрона на Запорожском направлении.