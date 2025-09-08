На Львовщине мужчина устроил поджог, чтобы сыграть "спасителя" перед женой

Суд в Бориславе рассмотрел дело мужчины, который вместе с сообщником поджег квартиру гражданской жены. По замыслу, он хотел вовремя потушить пожар и примириться с женщиной, но план сорвали соседи.

Related video

Как сообщает Lviv Media, инцидент произошел 10 марта этого года. В тот день двое знакомых употребляли алкоголь и решили отомстить женщине, с которой один из них находился в конфликте. По данным судебных материалов, мужчины договорились поджечь ее жилье.

Они достали канистру и купили бензин на автозаправке. Прибыв в помещение, исполнитель облил горючим окно квартиры и поджег его. В это время его товарищ должен был только наблюдать и ждать момента, чтобы потушить огонь и предстать в глазах жены "героем".

Однако реализовать замысел не удалось. Пламя быстро заметили соседи и самостоятельно его ликвидировали. "Когда он подошел к окну, возгорание уже было потушено жителями соседних домов", — говорится в материалах дела.

На суде мужчина признал вину, заявил о раскаянии и пообещал за свой счет восстановить поврежденное имущество. Его сообщник также подтвердил обстоятельства инцидента.

Приговором суда поджигателя приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы. Сообщнику назначили условное наказание сроком на один год. Решение может быть обжаловано в течение 30 дней.

Напомним, во Львовской области неоднократно фиксировали случаи поджогов, которые приводили к масштабным пожарам в жилых домах. Спасатели призывают граждан сразу сообщать о возгорании, даже если пытаются потушить его самостоятельно.

Как сообщал Фокус, недовольный посетитель поджег бар из-за своего любимого соуса.

Фокус также писал, как мужчина боролся с сорняками газовой горелкой и поджег многоэтажку.