Убытки на €250 000: мужчина боролся с сорняками газовой горелкой и поджег многоэтажку

60-летний владелец многоквартирного дома в немецком городе Норденгам-Блексен случайно вызвал масштабный пожар, пытаясь удалить сорняки газовой горелкой. Пламя быстро охватило хозяйственную постройку и распространилось на жилой трехквартирный дом, нанеся значительный материальный ущерб.

Как сообщает Presseportal, инцидент произошел во время проведения хозяйственных работ на придомовой территории. Проходивший мимо свидетель сразу вызвал экстренные службы, а прибывшие на место пожарные организовали эвакуацию жильцов.

Удалось спасти пятерых человек — трех взрослых и двух детей, которые смогли самостоятельно и без повреждений покинуть здание. Для ликвидации пожара было привлечено 72 спасателей и специальная техника, включая поворотную автолестницу.

Тушение продолжалось около двух часов, в течение которых улица была полностью перекрыта, что вызвало значительные пробки. По предварительным оценкам, ущерб от пожара составил примерно 250 тысяч евро. Жилой дом получил серьезные повреждения.

Местные власти отметили опасность использования открытого огня вблизи жилых зданий.

