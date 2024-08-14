Собака подожгла дом хозяев: этот момент сняли камеры видеонаблюдения
Спасатели, прибывшие на место происшествия, отметили, что пожар нанес значительный ущерб, но все могло быть гораздо хуже.
Голодная собака, оставленная дома без присмотра, погрызла литиевую батарею и вызвала масштабный пожар. Этот момент попал на видео, которое опубликовала пожарная часть города Талса (Оклахома, США). Подробнее об этом инциденте рассказывает Voice of America.
На опубликованных в YouTube кадрах можно увидеть, как пес перегрызает портативный литий-ионный аккумулятор, оставленный владельцем помещения на матрасе в пределах досягаемости. В какой-то момент батарея начинает искрить, а затем вспыхивает, заставляя двух собак и дремавшего неподалеку кота спасаться бегством.
"Когда энергия неконтролируемо высвобождается, она может генерировать тепло, производить легковоспламеняющиеся и токсичные газы и даже приводить к взрывам. Очень важно следовать рекомендациям производителя при использовании аккумуляторов, использовать только одобренные зарядные устройства и хранить их в местах, недоступных для детей и домашних животных", — объясняет Энди Литтл из пожарной службы.
К счастью, домашние любимцы успели выбежать через специальное отверстие во входной двери, но огонь распространился по всему дому. Пожарные показали это видео, чтобы предостеречь других граждан не оставлять литиевые батареи в пределах досягаемости детей и домашних животных.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, отметили, что пожар нанес значительный ущерб, но все могло быть гораздо хуже, если бы в доме спали люди или животные не смогли выбраться на улицу.
Напомним, ранее Фокус писал, что 50-летний миллионер Фрэнсис МакГирк из Кента (Великобритания) после развода с женой Сарой едва избежал тюрьмы за поджог дома стоимостью $1 миллион.
Кроме того, неуравновешенный мужчина, который месяцами терроризировал многоквартирный дом в Нью-Йорке (США), якобы назло соседям решил поджечь жилье. В результате инцидента, произошедшего утром 16 июля этого года, пострадали по меньшей мере девять жильцов.