Собака подожгла дом хозяев: этот момент сняли камеры видеонаблюдения

Спасатели, прибывшие на место происшествия, отметили, что пожар нанес значительный ущерб, но все могло быть гораздо хуже.

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Голодная собака, оставленная дома без присмотра, погрызла литиевую батарею и вызвала масштабный пожар. Этот момент попал на видео, которое опубликовала пожарная часть города Талса (Оклахома, США). Подробнее об этом инциденте рассказывает Voice of America.

На опубликованных в YouTube кадрах можно увидеть, как пес перегрызает портативный литий-ионный аккумулятор, оставленный владельцем помещения на матрасе в пределах досягаемости. В какой-то момент батарея начинает искрить, а затем вспыхивает, заставляя двух собак и дремавшего неподалеку кота спасаться бегством.

"Когда энергия неконтролируемо высвобождается, она может генерировать тепло, производить легковоспламеняющиеся и токсичные газы и даже приводить к взрывам. Очень важно следовать рекомендациям производителя при использовании аккумуляторов, использовать только одобренные зарядные устройства и хранить их в местах, недоступных для детей и домашних животных", — объясняет Энди Литтл из пожарной службы.

Пес перегрыз портативный литий-ионный аккумулятор, оставленный владельцем квартиры на матрасе Фото: Voice of America

К счастью, домашние любимцы успели выбежать через специальное отверстие во входной двери, но огонь распространился по всему дому. Пожарные показали это видео, чтобы предостеречь других граждан не оставлять литиевые батареи в пределах досягаемости детей и домашних животных.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, отметили, что пожар нанес значительный ущерб, но все могло быть гораздо хуже, если бы в доме спали люди или животные не смогли выбраться на улицу.

Напомним, ранее Фокус писал, что 50-летний миллионер Фрэнсис МакГирк из Кента (Великобритания) после развода с женой Сарой едва избежал тюрьмы за поджог дома стоимостью $1 миллион.

Кроме того, неуравновешенный мужчина, который месяцами терроризировал многоквартирный дом в Нью-Йорке (США), якобы назло соседям решил поджечь жилье. В результате инцидента, произошедшего утром 16 июля этого года, пострадали по меньшей мере девять жильцов.