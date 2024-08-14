Собака підпалив будинок господарів: цей момент зняли камери відеонагляду

Рятувальники, які прибули на місце події, зазначили, що пожежа спричинила значні збитки, але все могло бути набагато гірше.

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Голодний собака, залишений у будинку без нагляду, спричинив масштабну пожежу, погризши літієву батарею. Цей момент потрапив на відео, яке опублікувала пожежна частина міста Талса (Оклахома, США). Детальніше про цей інцидент розповідає Voice of America.

На опублікованих в YouTube кадрах можна побачити, як пес перегризає портативний літій-іонний акумулятор, залишений власником помешкання на матраці у межах досяжності. В якийсь момент батарея починає іскрити, а потім спалахує, змушуючи двох собак і кота, який дрімав неподалік, рятуватися втечею.

"Коли енергія неконтрольовано вивільняється, вона може генерувати тепло, виробляти легкозаймисті та токсичні гази й навіть призводити до вибухів. Дуже важливо дотримуватися рекомендацій виробника при використанні акумуляторів, використовувати тільки схвалені зарядні пристрої та зберігати їх у місцях, недоступних для дітей і домашніх тварин", — пояснює Енді Літтл з пожежної служби.

Пес перегриз портативний літій-іонний акумулятор, залишений власником помешкання на матраці Фото: Voice of America

На щастя, домашні улюбленці встигли вибігти через спеціальний отвір у вхідних дверях, але вогонь поширився по всьому будинку. Пожежники показали це відео, аби застерегти інших громадян не залишати літієві батареї в межах досяжності дітей та домашніх тварин.

Рятувальники, які прибули на місце події, зазначили, що пожежа спричинила значні збитки, але все могло бути набагато гірше, якби в будинку спали люди або тварини не змогли вибратися на вулицю.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 50-річний мільйонер Френсіс МакГірк з Кенту (Велика Британія) після розлучення з дружиною Сарою ледь уникнув в'язниці за підпал будинку вартістю $1 мільйон.

Крім того, неврівноважений чоловік, який місяцями тероризував багатоквартирний будинок у Нью-Йорку (США), начебто на зло сусідам вирішив підпалити житло. У результаті інциденту, що стався вранці 16 липня цього року, постраждали щонайменше дев'ять мешканців.