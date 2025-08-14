Збитки на €250 000: чоловік боровся з бур'янами газовим пальником і підпалив багатоповерхівку

60-річний власник багатоквартирного будинку у німецькому місті Норденгам-Блексен випадково спричинив масштабну пожежу, намагаючись видалити бур'яни газовим пальником. Полум'я швидко охопило господарську будівлю та поширилося на житловий триквартирний будинок, завдавши значної матеріальної шкоди.

Related video

Як повідомляє Presseportal, інцидент стався під час проведення господарських робіт на прибудинковій території. Свідок, що проходив повз, одразу викликав екстрені служби, а пожежники, які прибули на місце, організували евакуацію мешканців.

Вдалося врятувати п'ятьох осіб — трьох дорослих та двох дітей, які змогли самостійно та без ушкоджень покинути будівлю. Для ліквідації пожежі було залучено 72 рятувальників та спеціальну техніку, включно з поворотною автодрабиною.

Гасіння тривало майже дві години, протягом яких вулицю було повністю перекрито, що спричинило значні затори. За попередніми оцінками, збитки від пожежі склали приблизно 250 тисяч євро. Житловий будинок отримав серйозні пошкодження.

Місцева влада наголосила на небезпеці використання відкритого вогню поблизу житлових будівель.

Як повідомляв Фокус, чоловік, який фанатіє від пожежників, навмисно підпалив свій будинок, щоб побачити їх.

Також Фокус писав, що українець підпалив Mercedes сусіда, щоб той не переїжджав.

Фокус також повідомляв, що чоловік після численних скандалів із сусідами підпалив свій будинок.

Пожежі чинять не тільки люди. Стосовно цього Фокус писав, як у США голодний собака, залишений у будинку без нагляду, спричинив масштабну пожежу, погризши літієву батарею.