На Львівщині чоловік влаштував підпал, аби зіграти "рятівника" перед дружиною

Суд у Бориславі розглянув справу чоловіка, який разом зі спільником підпалив квартиру цивільної дружини. За задумом, він хотів вчасно загасити пожежу і примиритися з жінкою, але план зірвали сусіди.

Як повідомляє Lviv Media, інцидент стався 10 березня цього року. Того дня двоє знайомих вживали алкоголь і вирішили помститися жінці, з якою один із них перебував у конфлікті. За даними судових матеріалів, чоловіки домовилися підпалити її житло.

Вони дістали каністру та купили бензин на автозаправці. Прибувши до помешкання, виконавець облив пальним вікно квартири і підпалив його. У цей час його товариш мав лише спостерігати та чекати моменту, щоб загасити вогонь і постати в очах дружини "героєм".

Проте реалізувати задум не вдалося. Полум’я швидко помітили сусіди та самостійно його ліквідували. "Коли він підійшов до вікна, загоряння вже було загашено жителями сусідніх будинків", — зазначено у матеріалах справи.

На суді чоловік визнав провину, заявив про каяття і пообіцяв власним коштом відновити пошкоджене майно. Його спільник також підтвердив обставини інциденту.

Вироком суду підпалювача засудили до 3 років і 1 місяця позбавлення волі. Спільнику призначили умовне покарання строком на один рік. Рішення може бути оскаржене протягом 30 днів.

Нагадаємо, у Львівській області неодноразово фіксували випадки підпалів, що призводили до масштабних пожеж у житлових будинках. Рятувальники закликають громадян одразу повідомляти про займання, навіть якщо намагаються загасити його самостійно.

