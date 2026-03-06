Российский дрон атаковал авто, где был Гогилашвили: возможна "охота" из-за связей с Будановым

Бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили оказался под атакой российского FPV-дрона на Запорожском направлении. В результате удара был поврежден автомобиль, в котором находилась группа военных, однако полученные ранения не представляют угрозы для их жизни.

Об этом сообщает Telegram-канал мелитопольского партизанского отряда генерала Черешни 6 марта. Как указано в сообщении, удар беспилотника произошел во время выполнения боевого задания на одном из отрезков Запорожского направления. После атаки на обочине трассы обнаружили автомобиль с характерными следами поражения. Наибольшие повреждения получила часть транспортного средства со стороны водителя.

На момент попадания в салоне автомобиля находились три человека, среди которых был и бывший заместитель главы МВД. Несмотря на атаку, группа смогла покинуть место происшествия собственными силами. По предварительной информации, ранения не представляют угрозы для жизни пострадавших.

Авторы сообщения отмечают, что факт атаки подтверждают несколько украинских военных.

Экс-замглавы МВД Гогилашвили на войне Фото: Telegram

По имеющимся данным, после увольнения с должности в Министерстве внутренних дел в 2021 году Александр Гогилашвили присоединился к службе в одном из боевых подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Также сообщается о его близости к бывшему руководителю украинской военной разведки Кириллу Буданову.

Учитывая эти обстоятельства авторы публикации предполагают, что атака могла иметь целенаправленный характер. Официальных комментариев от государственных структур относительно этого инцидента по состоянию на данный момент нет.

Однако, как писало украинское независимое информационное агентство ASPI news, тот факт, что дрон попал именно в водительскую сторону, где именно находился Александр Гогилашвили, может свидетельствовать о возможном отслеживании конкретного лица разведкой РФ.

Что известно о связях Гогилашвили с Будановым

Стоит заметить, в 2021 году Фокус, ссылаясь на расследование "Слідство.інфо" писал, что семья бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили могла жить в одном доме с тогдашним руководителем военной разведки Кириллом Будановым. В материале обращали внимание, что Гогилашвили имеет российский паспорт, поэтому такое соседство, по мнению авторов расследования, могло представлять риск для национальной безопасности. Расследователи также зафиксировали, что с территории поместья регулярно выезжали автомобили со скрытыми номерными знаками, которые обычно используются для перевозки лиц под государственной охраной. Позже эти автомобили замечали возле здания Главного управления разведки Минобороны, и, в частности, это дало основания предположить возможные контакты с руководством разведки.

Кроме того, позже Кирилл Буданов подтвердил эту информацию, но уточнил, что находится там временно, поскольку в его квартире делали ремонт. Также он добавил, что Гогилашвили приходится ему другом, и этого он "никогда не скрывал"