"Мой друг": глава ГУР Буданов подтвердил, что живет с Гогилашвили в одном доме

Начальник украинской разведки сообщил, что жилье арендует помощница президента Украины Владимира Зеленского Мария Левченко.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что проживает в одном доме с бывшим заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, который был уволен после конфликта с полицейскими на блокпосту в Донецкой области. Об этом глава разведки заявил в комментарии проекту Bihus.info.

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"Я там не живу, а временно проживаю, так как в моей квартире делается ремонт", — сказал Буданов.

Также, по словам начальника разведки, Гогилашвили приходится ему другом и информации об этом он "никогда не скрывал". Буданов уточнил, что знает бывшего замминистра внутренних дел около 2,5 лет.

"Он мне предложил на определенный период пожить у него", – заявил глава ГУР, добавив, что дом арендует супруга Гогилашвили, помощница президента Владимира Зеленского Мария Левченко.

[ + – ] Слова Буданова с 5:00

Как утверждают журналисты, домом владеет Диана Стрелковская, жена Вячеслава Стрелковского, который, по данным РБК-Украина, является организатором конвертационных центров в Киеве, при помощи которых "отмывается" незаконная прибыль.

Буданов в свою очередь сообщил, что он знает о Стрелковском, указав, что "это лицо связывали с незаконным оборотом наличных денег".

Напомним, проект Слідство.інфо опубликовал расследование, в котором утверждалось, что начальник украинской разведки может проживать в одном доме с Гогилашвили.

Фокус ранее сообщал о проживании Гогилашвили в РФ и его связях с депутатом Госдумы, бывшим боксером Николаем Валуевым. По данным журналистов, бывший замминистра внутренних дел был помощником российского парламентария. Кроме того, как утверждает Центр журналистских расследований, Гогилашвили в 2003 году получил паспорт гражданина РФ.

Скандал с чиновником начался после того, как в сети появились кадры его перепалки с полицейскими на блокпосту в Донецкой области. В частности, Гогилашвили возмутился после того, как его автомобиль остановили и принялся оскорблять и угрожать правоохранителям. В результате замминистра уволили.