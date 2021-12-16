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Політика Заступник голови МВС Гогілашвілі звільнений після розбирання з копами на блокпосту

"Мій друг": голова ГУР Буданов підтвердив, що мешкає з Гогілашвілі в одному будинку

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Кирило Буданов, Олександр Гогілашвілі, розвідка, будинок, МВС
Фото: Скриншот | Буданов підтвердив, що живе разом із Гогілашвілі

Начальник української розвідки повідомив, що помешкання орендує помічниця президента України Володимира Зеленського Марія Левченко.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов підтвердив, що проживає в одному будинку з колишнім заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, звільненим після конфлікту з поліцейськими на блокпосту в Донецькій області. Про це глава розвідки заявив у коментарі до проекту Bihus.info.

"Я там не живу, а тимчасово проживаю, тому що в моїй квартирі робиться ремонт", — сказав Буданов.

Також, за словами начальника розвідки, Гогілашвілі приходиться йому другом, і інформацію про це він "ніколи не приховував". Буданов уточнив, що знає колишнього заступника міністра внутрішніх справ близько 2,5 року.

"Він мені запропонував на певний період пожити в нього", — заявив глава ГУР, додавши, що будинок орендує дружина Гогілашвілі, помічниця президента Володимира Зеленського Марія Левченко.

Слова Буданова з 5:00

Як стверджують журналісти, будинком володіє Діана Стрелковська, дружина В'ячеслава Стрелковського, який, за даними РБК-Україна, є організатором конвертаційних центрів у Києві, за допомогою яких "відмивається" незаконний прибуток.

Буданов у свою чергу повідомив, що він знає про Стрелковського, вказавши, що "цю особу пов'язували з незаконним обігом готівки".

Нагадаємо, проєкт "Слідство.інфо" опублікував розслідування, у якому стверджувалося, що начальник української розвідки може проживати в одному будинку з Гогілашвілі.

Фокус раніше повідомляв про проживання Гогілашвілі в РФ та його зв'язки з депутатом Держдуми, колишнім боксером Миколою Валуєвим. За даними журналістів, колишній заступник міністра внутрішніх справ був помічником російського парламентарія. Крім того, як стверджує Центр журналістських розслідувань, Гогілашвілі у 2003 році отримав паспорт громадянина РФ.

Скандал із чиновником розпочався після того, як у мережі з'явилися кадри його суперечки з поліцейськими на блокпосту на Донеччині. Зокрема, Гогілашвілі обурився після того, як його автомобіль зупинили, і почав ображати правоохоронців і погрожувати їм. У результаті заступника міністра звільнили.