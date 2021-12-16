"Мій друг": голова ГУР Буданов підтвердив, що мешкає з Гогілашвілі в одному будинку

Начальник української розвідки повідомив, що помешкання орендує помічниця президента України Володимира Зеленського Марія Левченко.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов підтвердив, що проживає в одному будинку з колишнім заступником міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі, звільненим після конфлікту з поліцейськими на блокпосту в Донецькій області. Про це глава розвідки заявив у коментарі до проекту Bihus.info.

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"Я там не живу, а тимчасово проживаю, тому що в моїй квартирі робиться ремонт", — сказав Буданов.

Також, за словами начальника розвідки, Гогілашвілі приходиться йому другом, і інформацію про це він "ніколи не приховував". Буданов уточнив, що знає колишнього заступника міністра внутрішніх справ близько 2,5 року.

"Він мені запропонував на певний період пожити в нього", — заявив глава ГУР, додавши, що будинок орендує дружина Гогілашвілі, помічниця президента Володимира Зеленського Марія Левченко.

[ + – ] Слова Буданова з 5:00

Як стверджують журналісти, будинком володіє Діана Стрелковська, дружина В'ячеслава Стрелковського, який, за даними РБК-Україна, є організатором конвертаційних центрів у Києві, за допомогою яких "відмивається" незаконний прибуток.

Буданов у свою чергу повідомив, що він знає про Стрелковського, вказавши, що "цю особу пов'язували з незаконним обігом готівки".

Нагадаємо, проєкт "Слідство.інфо" опублікував розслідування, у якому стверджувалося, що начальник української розвідки може проживати в одному будинку з Гогілашвілі.

Фокус раніше повідомляв про проживання Гогілашвілі в РФ та його зв'язки з депутатом Держдуми, колишнім боксером Миколою Валуєвим. За даними журналістів, колишній заступник міністра внутрішніх справ був помічником російського парламентарія. Крім того, як стверджує Центр журналістських розслідувань, Гогілашвілі у 2003 році отримав паспорт громадянина РФ.

Скандал із чиновником розпочався після того, як у мережі з'явилися кадри його суперечки з поліцейськими на блокпосту на Донеччині. Зокрема, Гогілашвілі обурився після того, як його автомобіль зупинили, і почав ображати правоохоронців і погрожувати їм. У результаті заступника міністра звільнили.