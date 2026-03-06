Російський дрон атакував авто, де був Гогілашвілі: можливе "полювання" через зв'язки з Будановим

Колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі опинився під атакою російського FPV-дрона на Запорізькому напрямку. Унаслідок удару було пошкоджено автомобіль, у якому перебувала група військових, однак отримані поранення не становлять загрози для їхнього життя.

Про це повідомляє Telegram-канал мелітопольського партизанського загону генерала Черешні 6 березня. Як зазначено у повідомленні, удар безпілотника стався під час виконання бойового завдання на одному з відтинків Запорізького напрямку. Після атаки на узбіччі траси виявили автомобіль із характерними слідами ураження. Найбільших пошкоджень зазнала частина транспортного засобу з боку водія.

На момент влучання в салоні автомобіля перебували троє людей, серед яких був і колишній заступник очільника МВС. Попри атаку, група змогла залишити місце події власними силами. За попередньою інформацією, поранення не становлять загрози для життя постраждалих.

Автори повідомлення зазначають, що факт атаки підтверджують кілька українських військових.

Ексзаступник голови МВС Гогілашвілі на війні Фото: Telegram

За наявними даними, після звільнення з посади в Міністерстві внутрішніх справ у 2021 році Олександр Гогілашвілі долучився до служби в одному з бойових підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Також повідомляється про його близькість до колишнього керівника української військової розвідки Кирила Буданова.

З огляду на ці обставини автори публікації припускають, що атака могла мати цілеспрямований характер. Офіційних коментарів від державних структур щодо цього інциденту станом на цей момент немає.

Однак, як писало українське незалежне інформаційне агентство ASPI news, той факт, що дрон влучив саме у водійський бік, де саме перебував Олександр Гогілашвілі , може свідчити про можливе відстеження конкретної особи розвідкою РФ.

Що відомо про зв'язки Гогілашвілі з Будановим

Варто зауважити, у 2021 році Фокус, посилаючись на розслідування "Слідство.інфо" писав, що родина колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі могла мешкати в одному будинку з тодішнім керівником воєнної розвідки Кирилом Будановим. У матеріалі звертали увагу, що Гогілашвілі має російський паспорт, тому таке сусідство, на думку авторів розслідування, могло становити ризик для національної безпеки. Розслідувачі також зафіксували, що з території маєтку регулярно виїжджали автомобілі з прихованими номерними знаками, які зазвичай використовують для перевезення осіб під державною охороною. Пізніше ці автомобілі помічали біля будівлі Головного управління розвідки Міноборони, і, зокрема, це дало підстави припустити можливі контакти з керівництвом розвідки.

Крім того, пізніше Кирило Буданов підтвердив цю інформацію, але уточнив, що перебуває там тимчасово, оскільки в його квартирі робили ремонт. Також він додав, що Гогілашвілі приходиться йому другом, і цього він "ніколи не приховував"