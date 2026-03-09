ЗМІ пишуть про скорочення декрету до 4 місяців: у Раді пояснили, що хочуть змінити насправді
Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу проєкт Трудового кодексу, у якому є зміни, що стосуються декретної відпустки для догляду за дитиною.
У ньому пропонується запровадити чотири додаткові місяці оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до 8 років, ідеться на сайті парламенту. Згідно з пропозицією нардепів, кожен з батьків має право на два місяці такої відпустки.
Використовувати час можна частинами, одночасно або по черзі, а для одиноких батьків передбачено повний термін. При цьому всі чинні норми щодо відпустки до досягнення дитиною 3 і 6 років залишаються доступними за бажанням сім'ї.
У коментарі "Труха Україна" перший заступник голови Комітету соцполітики Михайло Цимбалюк спростував інформацію про те, що основну трирічну відпустку буде скорочено.
"Крім відпустки для догляду за дитиною до трирічного віку, яка є сьогодні, додатково запроваджується можливість взяти обом батькам додаткову оплачувану відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 8 років", — пояснив Цимбалюк.
При цьому кожен із батьків дитини має індивідуальне право на два місяці такої відпустки, яка не може бути передана іншому з них. Тобто така відпустка може бути використана батьками одночасно (по 2 місяці для кожного) в інший узгоджений ними спосіб і за їхні гроші, підкреслив нардеп.
Якщо йдеться про одиноких матір чи батька, то вони мають право на чотири місяці оплачуваної відпустки для догляду за дитиною.
За його словами, таке нововведення — додаткова пільга і стимул для народження дитини.
"Раніше була загальна норма щодо відпустки до трирічного віку. Ми вважаємо, що до восьмирічного віку ще чотири місяці — це позитивна норма. Хоча в нас ще є багато зауважень до такого проєкту Трудового кодексу", — резюмував Цимбалюк.
У проєкті підкреслюється, що документ не зменшує обсяг гарантій для родин. Він прямо визначає, що кожен з батьків має індивідуальне право на два місяці такої відпустки.
"Для одинокої матері або одинокого батька зберігається право на 4 місяці оплачуваної відпустки. Водночас гарантії, пов'язані з відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами і доглядом за дитиною до 3 років, не ототожнюються з оплачуваною відпусткою. Йдеться про додаткове запровадження окремого інструменту підтримки батьківства. Такий підхід створює більш збалансовану модель розподілу сімейних обов'язків і ширші можливості поєднання батьківства та роботи", — йдеться в документі.
Проєкт нового Трудового кодексу Комітет соцполітики розглянув ще 4 березня. Передбачається, що після ухвалення в першому читанні його доопрацюють перед наступним голосуванням.
Він покликаний замінити чинний Кодекс законів про працю 1971 року та оновити трудове законодавство з урахуванням сучасних соціально-економічних реалій та євроінтеграційних зобов'язань України.
Нагадаємо, новий проєкт Цивільного кодексу передбачає, що шлюб може вважатися недійсним, якщо один із подружжя змінює стать. Таке розпорядження набуває чинності з дня реєстрації зміни статі та не потребує звернення до суду.
Також повідомлялося, що депутати пропонують заборонити роботодавцям зменшувати зарплату в односторонньому порядку.