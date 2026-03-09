СМИ пишут о сокращении декрета до 4 месяцев: в Раде объяснили, что хотят изменить на самом деле

Комитет Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде принять за основу проект Трудового кодекса, в котором есть изменения, касающиеся декретного отпуска по уходу за ребенком.

В нем предлагается вести четыре дополнительных месяца оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до 8 лет, говорится на сайте парламента. Согласно предложению нардепов, каждый родитель имеет право на два месяца такого отпуска.

Использовать время можно по частям, одновременно или поочередно, а для одиноких родителей предусмотрен полный срок. При этом все действующие нормы по отпуску до достижения ребенком 3 и 6 лет остаются доступными по желанию семьи.

В комментарии "Труха Украина" первый заместитель председателя Комитета соцполитики Михаил Цимбалюк опроверг информацию о том, что основной трехлетний отпуск будет сокращен.

"Кроме отпуска по уходу за ребенком до трехлетнего возраста, который есть сегодня, дополнительно вводится возможность взять обоим родителям дополнительный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения им 8 лет", — объяснил Цимбалюк.

При этом каждый из родителей ребенка имеет индивидуальное право на две месяца такого отпуска, который не может быть передан другому из них. То есть такой отпуск может быть использован родителями одновременно (по 2 месяца для каждого) в другой согласованный ими способ и на их деньги, подчеркнул нардеп.

Если речь идет об одиноких матери или отце, то они имеют право четыре месяца оплачиваемого отпуска для ухода за ребенком.

По его словам, такое нововведение — дополнительная льгота и стимул для рождения ребенка.

"Раньше была общая норма касательно отпуска до трехлетнего возраста. Мы считаем, что до восьмилетнего возраста еще четыре месяца — это позитивная норма. Хотя у нас еще есть много замечаний к такому проекту Трудового кодекса", – резюмировал Цимбалюк.

В проекте подчеркивается, что документ не уменьшает объем гарантий для семей. Он прямо определяет, что каждый родитель имеет индивидуальное право на два месяца такого отпуска.

"Для одинокой матери или одинокого родителя сохраняется право на 4 месяца оплачиваемого отпуска. В то же время гарантии, связанные с отпуском по беременности и родам и уходу за ребенком до 3 лет, не отождествляются с оплачиваемым отпуском. Речь идет о дополнительном введении отдельного инструмента поддержки отцовства. Такой подход создает более сбалансированную модель распределения семейных обязанностей и более широкие возможности сочетания родительства и работы", — говорится в документе

Проект нового Трудового кодекса Комитет соцполитики рассмотрел еще 4 марта. Предполагается, что после принятия в первом чтении его доработают перед следующим голосованием.

Он призван заменить действующий Кодекс законов о труде 1971 года и обновить трудовое законодательство с учетом современных социально-экономических реалий и евроинтеграционных обязательств Украины.

