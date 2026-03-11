Знайшли обріз на кладовищі: СБУ завершила розслідування вбивства Парубія і розкрила нові деталі

Служба безпеки України поставила крапку в розслідуванні смерті екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія і направила до суду обвинувальний акт. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна

Крім підозри у вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю, фігуранту інкримінували нові статті. Під час слідства з'ясувалося, що він виправдовував збройну агресію Росії проти України, заперечував воєнні злочини ЗС РФ і героїзував російську армію, а також публічно закликав до повалення конституційного ладу і ліквідації представників державної влади України, повідомили в СБУ.

Слідство встановило, що підозрюваний шукав у публічних спільнотах інформацію про свого сина, який зник безвісти у травні 2023 року на Бахмутському напрямку. Тоді ж він почав спілкування з представником спецслужб Росії та запропонував йому свої послуги — виконувати завдання для завдання шкоди інтересам України.

Він шпигував, знімаючи відео розміщення і переміщення сил і засобів оборони ЗСУ у Львові, а відзнятий матеріал потім відправляв куратору.

Окрім цього, маючи особисту неприязнь до посадовців, звинувачуючи їх у початку повномасштабного вторгнення (зокрема й публічно) та зникненні сина, чоловік погодився на пропозицію вбити представника української влади. При цьому "виконавець" сам запропонував кандидатуру Андрія Парубія, стверджують у Львівській обласній прокуратурі.

Узгодивши деталі, він розпочав ретельну підготовку до злочину, а навесні 2025 року одержав від куратора координати, за якими знайшов знаряддя майбутнього вбивства — пістолет "Макарова" і патрони до нього.

Підготовка передбачала також спостереження за майбутньою жертвою та купівлю спорядження і транспорту (авто та електровелосипеда). Після вбивства політика чоловік намагався знищити докази, а знаряддя вбивства сховав.

момент убивства Андрія Парубія

Однак правоохоронці виявили пістолет у лісовому масиві неподалік від місця проживання обвинуваченого. Зброя була загорнута в поліетиленовий пакет, замаскований під порожніми скляними пляшками. Крім пістолета, він також зберігав раніше придбаний обріз мисливської рушниці 16 калібру та набої до неї.

Як укриття для обрізу підозрюваний використовував одну з могил на території ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар" у Львові.

У чому звинувачують підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації);

▪️ ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного діяча, вчинене у зв'язку з його державною та громадською діяльністю за попередньою змовою групою осіб);

▪️ ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання і придбання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

▪️ чч. 1, 3 ст. 436-2 (глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Убивство Парубія — що відомо

30 серпня у Львові невідомий застрелив Андрія Парубія. Слідство встановило, що нападник був у формі кур'єра доставки: він підійшов до політика, зробив кілька пострілів і зник на електровелосипеді.

У ніч на 1 вересня в Хмельницькій області було затримано чоловіка, якого підозрюють у причетності до вбивства Парубія. Його звуть Михайло Сцельников, йому 53 роки.

У залі суду затриманий зробив першу заяву про те, чому пішов на цей злочин. Також він пояснив, що вийшов на зв'язок із представниками Росії під час спроби розшукати зниклого безвісти сина, військового ЗСУ.

Сцельников назвав убивство Парубія "помстою української влади"

Поліція з'ясувала, що підозрюваний після вбивства збирався виїхати на Хмельниччину і переховуватися там певний час, а 1 вересня мав отримати інформацію безпосередньо від свого куратора для незаконного виїзду за кордон України.

Під час розслідування з'ясувалося, що тіло загиблого українського військовослужбовця Михайла-Віктора Сцельникова, позивний "Лемберг", тривалий час перебувало в Чернігові після обміну тіл загиблих, коли його батько вчинив замах на колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Російські обіцянки передати тіло сина в обмін на злочин виявилися неправдивими.

Син Михайла Сцельникова воював у складі 93-ї окремої механізованої бригади і зник безвісти під Бахмутом у травні 2023 року. з березня 2026 року з ним попрощалися у Львові.

Син Михайла Сцельникова загинув героєм, захищаючи Україну Фото: Facebook

Пізніше мати загиблого українського воїна Олена Чернінька і колишня дружина вбивці зізналася, що Михайло Сцельніков посварився зі своїм сином після того, як той вступив до лав Збройних сил України. І після сварки син скрізь заблокував батька.