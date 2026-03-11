Нашли обрез на кладбище: СБУ завершила расследование убийства Парубия и раскрыла новые детали

Служба безопасности Украины поставила точку в расследовании смерти экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия и направила в суд обвинительный акт. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества

Кроме подозрения в убийстве и незаконном обращении с оружием, фигуранту инкриминировали новые статьи. В ходе следствия выяснилось, что он оправдывал вооруженную агрессию России против Украины, отрицал военные преступления ВС РФ и героизировал российскую армию, а также публично призывал к свержению конституционного строя и ликвидации представителей государственной власти Украины, сообщили в СБУ.

Следствие установило, что подозреваемый искал в публичных сообществах информацию о своем сыне, пропавшем без вести в мае 2023 года на Бахмутском направлении. Тогда же он начал общение с представителем спецслужб России и предложил ему свои услуги — выполнять задачи для нанесения ущерба интересам Украины.

Он шпионил, снимая видео размещение и перемещение сил и средств обороны ВСУ во Льове, а отснятый материал затем отправлял куратору.

Кроме этого, имея личную неприязнь к должностным лицам, обвиняя их в начале полномасштабного вторжения (в том числе и публично) и исчезновении сына, мужчина согласился на предложение убить представителя украинской власти. При этом "исполнитель" сам предложил кандидатуру Андрея Парубия, утверждают во Львовской областной прокуратуре.

Согласовав детали, он приступил к тщательной подготовке к преступлению, а весной 2025 года получил от куратора координаты, по которым нашел орудие будущего убийства — пистолет "Макарова" и патроны к нему.

Подготовка предусматривала также наблюдение за будущей жертвой и покупку снаряжения и транспорта (авто и электровелосипеда). После убийства политика мужчина пытался уничтожить доказательства, а орудие убийства спрятал.

момент убийства Андрея Парубия

Однако правоохранители обнаружили пистолет в лесном массиве недалеко от места жительства обвиняемого. Оружие было завернуто в полиэтиленовый пакет, замаскированный под пустыми стеклянными бутылками. Кроме пистолета, он также хранил ранее приобретенный обрез охотничьего ружья 16 калибра и патроны к нему.

В качестве укрытия для обреза подозреваемый использовал одну из могил на территории ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" во Львове.

В чем обвиняют подозреваемого в убийстве Андрея Парубия

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

▪️ ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации);

▪️ ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного деятеля, совершенное в связи с его государственной и общественной деятельностью по предварительному сговору группой лиц);

▪️ ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение и приобретение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

▪️ чч. 1, 3 ст. 436-2 (глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию РФ против Украины, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Убийство Парубия — что известно

30 августа во Львове неизвестный застрелил Андрея Парубия. Следствие установило, что нападавший был в форме курьера доставки: он подошел к политику, произвел несколько выстрелов и скрылся на электровелосипеде.

В ночь на 1 сентября в Хмельницкой области был задержан мужчина, которого подозревают в причастности к убийству Парубия. Его зовут Михаил Сцельников, ему 53 года.

В зале суда задержанный сделал первое заявление о том, почему пошел на это преступление. Также он пояснил, что вышел на связь с представителями России во время попытки разыскать пропавшего без вести сына, военного ВСУ.

Сцельников назвал убийство Парубия "местью украинской власти"

Полиция выяснила, что подозреваемый после убийства собирался выехать в Хмельницкую область и скрываться там определенное время, а 1 сентября должен был получить информацию непосредственно от своего куратора для незаконного выезда за границу Украины.

Во время расследования выяснилось, что тело погибшего украинского военнослужащего Михаила-Виктора Сцельникова, позывной "Лемберг", долгое время находилось в Чернигове после обмена тел погибших, когда его отец совершил покушение на бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Российские обещания передать тело сына в обмен на преступление оказались ложными.

Сын Михаила Сцельникова воевал в составе 93-й отдельной механизированной бригады и пропал без вести под Бахмутом в мае 2023 года. з марта 2026 года с ним попрощались во Львове.

Сын Михаила Сцельникова погиб героем, защищая Украину Фото: Facebook

Позже мать погибшего украинского воина Елена Чернинька и бывшая жена убийцы призналась, что Михаил Сцельников поссорился со своим сыном после того, как он вступил в ряды Вооруженных сил Украины. И после ссоры сын везде заблокировал отца.