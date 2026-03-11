У Чернівцях в тілі переданого РФ військового виявили гранату: що відомо

У Чернівцях під час розтину тіла українського військового, переданого Росією в межах обміну, судово-медичні експерти виявили гранату. Працівників моргу терміново евакуювали та викликали піротехніків.

І раніше, під час огляду тіл загиблих військових уже траплялися випадки, коли знаходили вибухові предмети, розповів Суспільному начальник обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський. Однак зазвичай вони були в кишенях або поруч із тілом. Цього разу ситуація виявилася значно небезпечнішою.

За попередніми даними, йдеться про гранату від ручного протитанкового гранатомета.

"Коли експерт розпочав розтин тіла померлого, зробив розтин черепної порожнини, грудної порожнини, дійшов до кінцівки і почав її розрізати, то під шкірою знайшов нерозірвану гранату", — розповів Бачинський.

Інцидент стався приблизно три тижні тому. Боєприпас потрапив у тіло через черевну порожнину і пройшов через неї. Однак він не вибухнув і залишився під правим стегном. Після виявлення боєприпасу всіх працівників моргу терміново евакуювали. На місце викликали піротехніків, які вилучили гранату.

"Її вивезли на полігон, там підірвали, а так — могла вибухнути у морзі. Тому через такі випадки у нас спочатку працюють піротехніки, ДСНС, а вже потім — ми. Це дуже серйозний підхід, але так сталося, що одразу не визначили, що такий вибуховий пристрій перебуває у тілі померлого", — підсумував Бачинський.

Нагадаємо, що в Україні фіксують активізацію процесу повернення військовополонених. За останні два дні на Батьківщину вдалося повернути понад пів тисячі українців. Спочатку 200 захисників, а вже наступного дня — ще 300 військових змогли ступити на рідну землю. Експерти пов’язують таку динаміку обмінів із новим підходом, який запровадив керівник ОП Кирило Буданов.

Раніше ми також інформували, що Україна провела черговий обмін полоненими з Росією, у результаті якого додому повернулися 300 військових і двоє цивільних. Більшість звільнених оборонців перебували в російському полоні понад рік, а деякі — ще з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.