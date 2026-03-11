В Черновцах в теле переданного РФ военного обнаружили гранату: что известно

В Черновцах во время вскрытия тела украинского военного, переданного Россией в рамках обмена, судебно-медицинские эксперты обнаружили гранату. Работников морга срочно эвакуировали и вызвали пиротехников.

И раньше, при осмотре тел погибших военных уже были случаи, когда находили взрывчатые предметы, рассказал Суспільному начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский. Однако обычно они были в карманах или рядом с телом. На этот раз ситуация оказалась значительно опаснее.

По предварительным данным, речь идет о гранате от ручного противотанкового гранатомета.

"Когда эксперт начал вскрытие тела умершего, сделал вскрытие черепной полости, грудной полости, дошел до конечности и начал ее разрезать, то под кожей нашел неразорвавшуюся гранату", — рассказал Бачинский.

Инцидент произошел примерно три недели назад. Боеприпас попал в тело через брюшную полость и прошел через нее. Однако он не взорвался и остался под правым бедром. После обнаружения боеприпаса всех работников морга срочно эвакуировали. На место вызвали пиротехников, которые изъяли гранату.

"Ее вывезли на полигон, там взорвали, а так — могла взорваться в морге. Поэтому из-за таких случаев у нас сначала работают пиротехники, ГСЧС, а уже потом — мы. Это очень серьезный подход, но так случилось, что сразу не определили, что такое взрывное устройство находится в теле умершего", — подытожил Бачинский.

Напомним, что в Украине фиксируют активизацию процесса возвращения военнопленных. За последние два дня на Родину удалось вернуть более полутысячи украинцев. Сначала 200 защитников, а уже на следующий день — еще 300 военных смогли ступить на родную землю. Эксперты связывают такую динамику обменов с новым подходом, который ввел руководитель ОП Кирилл Буданов.

Ранее мы также информировали, что Украина провела очередной обмен пленными с Россией, в результате которого домой вернулись 300 военных и двое гражданских. Большинство освобожденных защитников находились в российском плену более года, а некоторые — еще с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.