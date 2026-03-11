Через загрозу терактів екстрені служби приїжджатимуть на кілька хвилин пізніше, — МВС

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що росіяни все частіше атакують Нацполіцію, швидкі та рятувальників. І тому нині екстрені служби будуть приїжджати на місце із запізненням.

Про це Ігор Клименко повідомив на брифінгу із журналістами, зауваживши, що таке рішення було прийняте після того, як в МВС проаналізували організацію теракту у Львові в ніч проти 22 лютого.

Тепер за деякими реагуваннями поліція і ДСНС будуть приїжджати на 2—5 хвилин пізніше — туди, де будуть сигнали про терористичну небезпеку.

Міністр заявив, що росіяни змогли завербувати людей для вчинення теракту та створили таким чином "мережу, яка спрацювала".

"Ми зробили висновки, але будемо втрачати зараз щодо деяких реагувань десь 2–5 хвилин. Якщо зараз наш час реагування по місту до 10 хвилин, то буде десь 15, може, більше. Якщо будуть такі випадки, де будуть якісь сигнали небезпеки", — повідомив Ігор Клименко.

Також провели навчання операторів 101, 102, 112. На час воєнного стану ввели заборону на виклик 112 з-за кордону. Якщо дзвінок іде з іншого міста чи області, то його одразу беруть до уваги — визначають як "червоний рівень". Також це відбувається, якщо оператор має підстави вважати, що заявник надає недостовірну інформацію.

Клименко додав, що в таких випадках теж будуть ставити відповідне інформування поліції щодо обережності в цьому випадку.

Нагадаємо, Фокус писав про теракт у Львові. У ніч на 22 лютого пролунало два вибухи, другий – коли на місце прибули рятувальники і поліція.

Унаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, ще 25 осіб поранено