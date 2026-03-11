Из-за угрозы терактов экстренные службы будут приезжать на несколько минут позже, — МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что россияне все чаще атакуют Нацполицию, скорые и спасателей. И поэтому сейчас экстренные службы будут приезжать на место с опозданием.

Об этом Игорь Клименко сообщил на брифинге с журналистами, отметив, что такое решение было принято после того, как в МВД проанализировали организацию теракта во Львове в ночь на 22 февраля.

Теперь по некоторым реагированиям полиция и ГСЧС будут приезжать на 2-5 минут позже — туда, где будут сигналы о террористической опасности.

Министр заявил, что россияне смогли завербовать людей для совершения теракта и создали таким образом "сеть, которая сработала".

"Мы сделали выводы, но будем терять сейчас по некоторым реагированиям где-то 2-5 минут. Если сейчас наше время реагирования по городу до 10 минут, то будет где-то 15, может, больше. Если будут такие случаи, где будут какие-то сигналы опасности", — сообщил Игорь Клименко.

Также провели обучение операторов 101, 102, 112. На время военного положения ввели запрет на вызов 112 из-за рубежа. Если звонок идет из другого города или области, то его сразу принимают во внимание — определяют как "красный уровень". Также это происходит, если оператор имеет основания считать, что заявитель предоставляет недостоверную информацию.

Клименко добавил, что в таких случаях тоже будут ставить соответствующее информирование полиции по осторожности в этом случае.

Напомним, Фокус писал о теракте во Львове. В ночь на 22 февраля прогремело два взрыва, второй — когда на место прибыли спасатели и полиция.

В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, еще 25 человек ранены