П'ятниця, 13-те: звідки взявся страх перед цією датою і як Голлівуд його закріпив

Словосполучення "п'ятниця, 13-те" у багатьох забобонних людей викликає непереборну тривогу і незрозумілий страх перед цією датою. Вони скасовують поїздки і заходи в очікуванні неприємностей.

Коріння цього страху має глибоке коріння, а дата вже давно обросла міфами. Ба більше, ця фобія навіть отримала назву. Що ж не так із цим днем, розбирався Фокус.

13 березня 2026 року випало на п'ятницю, тож саме час згадати, чому ж люди так не люблять таке поєднання дати і дня тижня.

Історія п'ятниці 13-го — чому її бояться

Скандинавська легенда свідчить, що у величезному залі Вальгалли зібралися 12 богів, і в розпал святкування в зал увірвався бог обману Локі, якого не запросили.

Улюблений усіма бог світла Бальдр намагається вигнати його, зав'язується бійка, і Бальдр гине від стріли сліпого Хода з наконечником з омели. Таким чином руйнується єдність 12-ти.

З його смертю земля занурюється в жалобу, весна відступає, а число 13 стає вічним знаком розколу.

Більш відома легенда пов'язана з Таємною вечерею, на якій зібралися Ісус і 12 апостолів. У цій історії тим, хто зруйнував гармонію 12-ти, став Юда, який продав свого Вчителя за 30 срібняків. Наступного дня, у п'ятницю, Ісуса було розіп'ято на Голгофі.

Точна дата розп'яття невідома, проте історики схиляються до 30-33 рр. н.е., без прив'язки до 13-го, а Страсна п'ятниця закріпилася у свідомості вірян як час скорботи і спокути.

Якщо говорити про біблійний слід у появі страху перед цим днем, то, також, за переказами, Єва скуштувала заборонений плід саме в п'ятницю.

Ну і, мабуть, остаточно зміцнила цей страх трагедія тамплієрів. 1307 року, 13 жовтня, у п'ятницю, за наказом короля Франції Філіпа IV Красивого по всій країні заарештували тисячі тамплієрів, представників наймогутнішого ордена хрестоносців.

Після тортур звинувачені в єресі, гомосексуалізмі та плювках на хрест, вони були спалені на вогнищах.

Страх п'ятниці, 13-го, може бути пов'язаний із тамплієрами

В "Історії тамплієрів" Альфреда Бойля йдеться про те, що масові арешти справді були в п'ятницю 13-го, але страх дати зафіксовано лише в XIX столітті.

Цей взаємозв'язок також пояснюється тим, що місячно-сонячні календарі (як-от єврейський і китайський календарі) в деякі роки мають мати 13 місяців для синхронізації сонячного й місячного циклів, тоді як сонячний григоріанський календар, який використовують у наш час, завжди має 12 місяців на рік.

П'ятниця, 13-те і Голлівуд

Сучасний кінематограф закріпив цей страх серед найбільш недовірливої аудиторії.

У 1980 році на екрани вийшов американський слешер "П'ятниця, 13-те" за сценарієм Віктора Міллера, Шона Каннінгема і Рона Курца, що поклав початок кровожерливій франшизі.

У центрі фільму жахів — Джейсон Вурхіз. Це надприродний серійний вбивця у хокейній масці. Вурхіз потонув в 11-річному віці в озері, коли відпочивав у літньому таборі "Кришталеве озеро". Тепер він оживає в день свого народження — у п'ятницю, 13-го — і починає всім мстити.

На сьогодні кіносерія жахів "П'ятниця, 13-те" охоплює 12 основних фільмів (10 оригінальних, один кросовер із "Кошмаром на вулиці В'язів" і ремейк 2009 року). Також існує телевізійний серіал (1987-1990 рр.), що складається з 3 сезонів і 72 епізодів, не пов'язаних безпосередньо з сюжетом про Джейсона Вурхіза.

Трискайдекафобія — діагноз тих, хто боїться числа 13

Трискайдекафобія — це страх перед цифрою 13, яка в західній культурі зазвичай асоціюється з невдачею. Хоча боязнь числа 13 сягає середньовіччя, саме слово "трискайдекафобія" фігурує порівняно недавно.

У засобах масової інформації воно вперше з'явилося у статті New York Times від 8 листопада 1953 року, присвяченій обговоренням у комітеті Організації Об'єднаних Націй.

Для п'ятниці 13-го також існує свій вид страху під назвою параскаведекатріафобія. Це ірраціональний страх п'ятниці, 13-го числа, що часто супроводжується тривогою, забобонним страхом невдач і фізіологічними реакціями.

Термін утворений від грецьких слів "п'ятниця" і "тринадцять".

Чому люди бояться п'ятницю 13-те

У 1993 році британські вчені проаналізували зв'язок між здоров'ям, поведінкою і забобонами, пов'язаними з п'ятницею, 13-го, у Сполученому Королівстві, порівнявши співвідношення обсягу дорожнього руху і кількості дорожньо-транспортних пригод у п'ятницю 6-го та п'ятницю 13-го протягом кількох років.

Воно показало, що "ризик госпіталізації внаслідок дорожньо-транспортної пригоди може збільшитися на цілих 52%".

Хоча переконливих доказів на підтримку цього твердження, мабуть, немає, висловлювали припущення, що щоп'ятниці 13-го числа люди втрачають від $800 до $900 мільйонів через те, що відмовляються від подорожей, весільних планів, переїздів тощо.

