Пятница, 13-е: откуда взялся страх перед этой датой и как Голливуд его закрепил

Словосочетание "пятница, 13-е" у многих суеверных людей вызывает непреодолимую тревогу и необъяснимый страх перед этой датой. Они отменяют поездки и мероприятия в ожидании неприятностей.

Корни этого страха имеют глубокие корни, а дата уже давно обросла мифами. Более того, эта фобия даже получила название. Что же не так с этим днем, разбирался Фокус.

13 марта 2026 года выпало на пятницу, поэтому самое время вспомнить, почему же люди так не любят такое сочетание даты и дня недели.

История пятницы 13-го — почему ее боятся

Скандинавская легенда гласит, что в огромном зале Вальгаллы собрались 12 богов, и в разгар празднования в зал ворвался бог обмана Локи, которого не пригласили.

Любимый всеми бог света Бальдр пытается выгнать его, завязывается потасовка, и Бальдр погибает от стрелы слепого Хода с наконечником из омелы. Таким образом разрушается единство 12-ти.

С его смертью земля погружается в траур, весна отступает, а число 13 становится вечным знаком раскола.

Более известная легенда связана с Тайной вечерей, на которой собрались Иисус и 12 апостолов. В этой истории тем, кто разрушил гармонию 12-ти, стал Иуда, продавший своего Учителя за 30 сребреников. На следующий день, в пятницу, Иисус был распят на Голгофе.

Точная дата распятия неизвестна, однако историки склоняются к 30–33 гг. н.э., без привязки к 13-му, а Страстная пятница закрепилась в сознании верующих как время скорби и искупления.

Если говорить о библейском следе в появлении страха перед этим днем, то, также, по пересказам, Ева вкусила запретный плод именно в пятницу.

Ну и, пожалуй, окончательно укрепила этот страх трагедия тамплиеров. В 1307 году, 13 октября, в пятницу, по приказу короля Франции Филиппа IV Красивого по всей стране были арестованы тысячи тамплиеров, представителей самого могущественного ордена крестоносцев.

После пыток обвиненные в ереси, гомосексуализме и плевках на крест, они были сожжены.

Страх пятницы, 13-го, может быть связан с тамплиерами

В "Истории тамплиеров" Альфреда Бойля говорится, что массовые аресты действительно были в пятницу 13-го, но страх даты зафиксирован лишь в XIX веке.

Эта взаимосвязь также объясняется тем, что лунно-солнечные календари (такие как еврейский и китайский календари) в некоторые годы должны иметь 13 месяцев для синхронизации солнечного и лунного циклов, в то время как используемый в настоящее время солнечный григорианский календарь всегда имеет 12 месяцев в году.

Пятница, 13-е и Голливуд

Современный кинематограф закрепил этот страх среди наиболее мнительной аудитории.

В 1980 году на экраны вышел американский слэшер "Пятница, 13-е" по сценарию Виктора Миллера, Шона Каннингема и Рона Курца, положивший начало кровожадной франшизе.

В центре фильма ужасов — Джейсон Вурхиз. Это сверхъестественный серийный убийца в хоккейной маске. Вурхиз утонул в 11-летнем возрасте в озере, когда отдыхал в летнем лагере "Хрустальное озеро". Теперь он оживает в день своего рождения — в пятницу, 13-го — и начинает всем мстить.

На сегодня киносерия ужасов "Пятница, 13-е" включает в себя 12 основных фильмов (10 оригинальных, один кроссовер с "Кошмаром на улице Вязов" и ремейк 2009 года). Также существует телевизионный сериал (1987–1990 гг.), состоящий из 3 сезонов и 72 эпизодов, не связанных напрямую с сюжетом о Джейсоне Вурхизе.

Трискайдекафобия – диагноз тех, кто боится числа 13

Трискайдекафобия — это страх перед цифрой 13, которая в западной культуре обычно ассоциируется с невезением. Хотя боязнь числа 13 восходит к средневековью, само слово "трискайдекафобия" фигурирует сравнительно недавно.

В средствах массовой информации оно впервые появилось в статье New York Times от 8 ноября 1953 года, посвященной обсуждениям в комитете Организации Объединенных Наций.

Для пятницы 13-го также существует свой вид страха под названием параскаведекатриафобия. Это иррациональная боязнь пятницы, 13-го числа, часто сопровождающаяся тревогой, суеверным страхом неудач и физиологическими реакциями.

Термин образован от греческих слов "пятница" и "тринадцать".

Почему люди боятся пятницу 13-е

В 1993 году британские ученые проанализировали связь между здоровьем, поведением и суевериями, связанными с пятницей, 13-го, в Соединенном Королевстве, путем сравнения соотношения объема дорожного движения и числа дорожно-транспортных происшествий в пятницу 6-го и пятницу 13-го в течение нескольких лет.

Оно показало, что "риск госпитализации в результате дорожно-транспортного происшествия может увеличиться на целых 52%".

Хотя убедительных доказательств в поддержку этого утверждения, по-видимому, нет, высказывалось предположение, что каждую пятницу 13-го числа люди теряют от $800 до $900 миллионов из-за того, что отказываются от путешествий, свадебных планов, переездов и так далее.

