Пятница 13-е: откуда взялись суеверия и причем здесь Тайная вечеря

Пятницу 13-е принято считать "проклятым днем", но не все знают, откуда взялось это популярное суеверие.

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"Пятница 13-е" — это словосочетание, которое буквально вызывает у суеверных людей нервную дрожь. В 2024 году мы столкнулись с этой "зловещей" датой дважды: в сентябре и теперь в декабре. Эту дату традиционно связывают с невезением и несчастьями, а народные поверья также подпитываются фильмами ужасов. Откуда взялось это суеверие, пишет Adevarul.

Трейлер фильма "Пятница, 13-е"

Хотя у большинства из них возникает ассоциация со знаменитым фильмом ужасов с таким же названием, суеверия "Пятница 13-е" возникли не в голливудской культуре, а связаны с библейским эпизодом, который ознаменовал историю человечества.

Точные причины того, когда "пятница 13-е" стало считаться неудачным днем, неизвестны, но некоторые считают, что во всем "виновата" Библия.

"Например, в Библии Иуда — печально известный ученик, предавший Иисуса, — был 13-м гостем Тайной вечери. Также в Библии много несчастий произошло в пятницу", — поясняет Фил Стивенс, профессор антропологии в Университете Буффало и автор книги по антропологии магии.

Он объяснил, что "Пятница 13-е" сочетает в себе два элемента, взятых из Библии.

На Тайной Вечере Иисуса за столом сидело 13 человек, и событие произошло в четверг. В тот вечер Иисус был арестован и распят на следующий день, в пятницу.

Тайная вечеря Фото: Из открытых источников

"Таким образом, пятница 13-го ассоциируется с двойным несчастьем: 13-й гость на ужине предал Иисуса, а в пятницу Мессию распяли", — пояснил доктор Стивенс.

По мнению профессора, речь идет о магическом мышлении, когда человек верит, что между двумя вещами существует причинно-следственная связь: например, пятница и число 13 вместе приобретают разный смысл, когда выпадают в один и тот же день.

"Слово "табу" — подходящее слово для обозначения такого рода суеверий. Потому что это термин, обозначающий избегание магической связи. Люди могут "магически" творить события, осознавая связи между вещами, но если связи между вещами могут привести к печальному результату, тогда люди избегают этих связей", — объяснил Стивенс.

Какие значения имеет число 13 в мире

Число 13 также можно считать "проклятым", поскольку оно следует за числом 12, которое многие люди считают символом идеи "цельности", учитывая, что в году у нас 12 месяцев, в организме человека 12 пар ребер и т. д.

Буффало считает, что число 13, скорее всего, вызывает у людей беспокойство, потому что оно заставляет их думать о неизвестном, о том, что находится за пределами числа 12.

В Испании, к слову, "проклятым" днем ​​считается не пятница, а вторник, 13-го числа.

В Италии люди боятся не 13-го дня календаря, а 17-го числа любого месяца, потому что римскую цифру XVII (17) можно переставить так, чтобы она написала "VIXI", что на латыни означает "моя жизнь окончена".

А в Японии несчастливой считают цифру четыре, так как она созвучна со словом "смерть".

Люди, которые боятся числа 13, могут страдать состоянием, называемым трискайдекафобией. Психологи связывают этот ненормальный страх перед числом 13, как и любое суеверие, с определенным уровнем образования и культуры. Для большинства людей пятница 13-е, — это просто еще одна пятница или, возможно, хорошая возможность посмотреть фильм ужасов.

Напомним, в суеверия верит даже король Великобритании. Чарльз ІІІ следует уникальной традиции, чтобы принести удачу королевской семье Великобритании. Монарх любит навещать воронов, живущих в Тауэре, поскольку они традиционно являются символом удачи. По словам смотрителя, Чарльз ІІІ регулярно проверяет состояние воронов в исторической крепости.