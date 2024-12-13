П'ятниця 13-те: звідки взялися забобони і до чого тут Таємна вечеря

П'ятницю 13-те заведено вважати "проклятим днем", але не всі знають, звідки взялося це популярне марновірство.

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"П'ятниця 13-те" — це словосполучення, яке буквально викликає у забобонних людей нервове тремтіння. У 2024 році ми зіткнулися з цією "зловісною" датою двічі: у вересні і тепер у грудні. Цю дату традиційно пов'язують із невезінням і нещастями, а народні повір'я також підживлюються фільмами жахів. Звідки взялося це марновірство, пише Adevarul.

Трейлер фільму "П'ятниця, 13-те"

Хоча у більшості з них виникає асоціація зі знаменитим фільмом жахів із такою самою назвою, забобони "П'ятниця 13-те" виникли не в голлівудській культурі, а пов'язані з біблійним епізодом, який ознаменував історію людства.

Точні причини того, коли "п'ятницю 13-те" почали вважати невдалим днем, невідомі, але дехто вважає, що в усьому "винна" Біблія.

"Наприклад, у Біблії Юда — сумнозвісний учень, який зрадив Ісуса, — був 13-м гостем Таємної вечері. Також у Біблії багато нещасть сталося в п'ятницю", — пояснює Філ Стівенс, професор антропології в Університеті Буффало і автор книги з антропології магії.

Він пояснив, що "П'ятниця 13-те" поєднує в собі два елементи, взяті з Біблії.

На Таємній Вечері Ісуса за столом сиділи 13 осіб, і подія відбулася в четвер. Того вечора Ісуса заарештували і розіп'яли наступного дня, у п'ятницю.

Таємна вечеря Фото: З відкритих джерел

"Отже, п'ятниця 13-го асоціюється з подвійним нещастям: 13-й гість на вечері зрадив Ісуса, а в п'ятницю Месію розіп'яли", — пояснив доктор Стівенс.

На думку професора, йдеться про магічне мислення, коли людина вірить, що між двома речами є причинно-наслідковий зв'язок: наприклад, п'ятниця і число 13 разом набувають різного змісту, коли випадають на один і той самий день.

"Слово "табу" — відповідне слово для позначення такого роду забобонів. Тому що це термін, що позначає уникнення магічного зв'язку. Люди можуть "магічно" творити події, усвідомлюючи зв'язки між речами, але якщо зв'язки між речами можуть призвести до сумного результату, тоді люди уникають цих зв'язків", — пояснив Стівенс.

Які значення має число 13 у світі

Число 13 також можна вважати "проклятим", оскільки воно слідує за числом 12, яке багато людей вважають символом ідеї "цілісності", з огляду на те, що в році в нас 12 місяців, в організмі людини 12 пар ребер тощо.

Буффало вважає, що число 13, найімовірніше, викликає у людей занепокоєння, тому що воно змушує їх думати про невідоме, про те, що перебуває за межами числа 12.

В Іспанії, до речі, "проклятим" днем вважається не п'ятниця, а вівторок, 13-го числа.

В Італії люди бояться не 13-го дня календаря, а 17-го числа будь-якого місяця, тому що римську цифру XVII (17) можна переставити так, щоб вона написала "VIXI", що латиною означає "моє життя закінчено".

А в Японії нещасливою вважають цифру чотири, оскільки вона співзвучна зі словом "смерть".

Люди, які бояться числа 13, можуть страждати на стан, що називається трискайдекафобією. Психологи пов'язують цей ненормальний страх перед числом 13, як і будь-яке марновірство, з певним рівнем освіти та культури. Для більшості людей п'ятниця 13-те — це просто ще одна п'ятниця або, можливо, гарна нагода подивитися фільм жахів.

Нагадаємо, у забобони вірить навіть король Великої Британії. Чарльз ІІІ дотримується унікальної традиції, щоб принести удачу королівській родині Великої Британії. Монарх полюбляє відвідувати круків, які живуть у Тауері, оскільки вони традиційно є символом удачі. За словами доглядача, Чарльз ІІІ регулярно перевіряє стан воронів в історичній фортеці.