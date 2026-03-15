У Дніпрі невідомі напали на суддю біля під'їзду: жінка з тяжкою травмою голови в лікарні

На суддю одного з районів міста Дніпро було скоєно напад. Жінка з травмою голови знаходиться у лікарні.

У місті Дніпро троє невідомих у балаклавах здійснили напад на суддю біля під’їзду її будинку. Про це інформують місцеві телеграм-канали.

Нападники застосували перцевий балончик та намагалися силою посадити жінку в автомобіль без державних номерних знаків. Чоловік намагався перешкодив викраденню дружини, але жінка отримала тяжку травму голови.

Рада суддів України інформує, що напад на суддю Індустріального районного суду міста Дніпра стався увечері в п'ятницю, 13 березня.

У результаті розбійного нападу суддя з важкою травмою голови знаходиться у лікарні, йдеться у повідомленні.

Рада суддів України звертається до керівництва Національної поліції України та Генерального прокурора взяти під особистий контроль розгляд цього випадку та вжити всіх передбачених законом заходів для належного його розгляду та розслідування.

Відео дня

Допис голови Ради суддів України Віталія Саліхова

"Розбійний, жорстокий напад на суддю в Дніпрі змушує нас знову говорити про забезпечення особистої безпеки суддів", — йдеться у повідомленні.

Також Рада суддів України наголошує на необхідності посилення захисту персональних даних суддів, зокрема інформації про місце проживання, членів сім'ї, транспортні засоби та інших відомостей, розголошення яких може створювати ризики для життя, здоров’я та безпеки суддів і їхніх близьких.

Реакція поліції

За фактом нападу на суддю у Соборному районі міста поліція відкрила два кримінальні провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 (замах на незаконне позбавлення волі) та ч. 2 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці проводять комплекс оперативних і слідчих заходів для затримання осіб, причетних до злочину.

У коментарі "Суспільному" у Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомили, що процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Правобережної окружної прокуратури Дніпра. Зловмисникам загрожує до шести років ув'язнення.

Рада суддів та поліція не оприлюднює прізвище судді, на яку було скоєно напад. Утім, за наявною інформацією, постраждала суддя Індустріального районного суду міста Дніпра Людмила Слюсар.

